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    Геращенко: Савченко - это информационная бомба

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (257)

    (обновлено: )25101
    По мнению Антона Геращенко, Савченко вкинули в информационное пространство Украины, чтобы она была информационной бомбой, но не рассчитали массу заряда и другие моменты.
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Появление в информационном пространстве Украины народного депутата Надежды Савченко было инициировано спецслужбами России. Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире skrypin.ua.

    "Савченко – это информационная бомба, которую раскрутили россияне, вбросили в информационное пространство Украины, потому что наше информационное пространство не защищено. Даже лучшие журналисты страны иногда делают некоторые вещи, которые я не могу комментировать. Но они выполняют задачи российской пропаганды, думая, что они делают хорошие вещи для Украины", – заявил он.

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    При этом нардеп добавил, что расчет Кремля по Савченко не оправдался.

    "Савченко вкинули в информационное пространство Украины, чтобы она была информационной бомбой, но не рассчитали массу заряда и другие моменты", – подчеркнул он.

    Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что Служба безопасности Украины высказались против их обнародования. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных силовиков.

    "В списках 1195 человек. Есть еще списки 2284 человек пропавших без вести, которые уточняются запросами в соответствующие органы", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

    Нардеп уточнила, что родственникам пропавших без вести, которые хотят выяснить возможное местоположение родных, следует подавать более полную информацию.

    23 января Савченко опубликовала обновленные списки пленных и без вести пропавших в Донбассе.

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