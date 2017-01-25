Геращенко: Савченко - это информационная бомба

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Появление в информационном пространстве Украины народного депутата Надежды Савченко было инициировано спецслужбами России. Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире skrypin.ua.

"Савченко – это информационная бомба, которую раскрутили россияне, вбросили в информационное пространство Украины, потому что наше информационное пространство не защищено. Даже лучшие журналисты страны иногда делают некоторые вещи, которые я не могу комментировать. Но они выполняют задачи российской пропаганды, думая, что они делают хорошие вещи для Украины", – заявил он.

При этом нардеп добавил, что расчет Кремля по Савченко не оправдался.

"Савченко вкинули в информационное пространство Украины, чтобы она была информационной бомбой, но не рассчитали массу заряда и другие моменты", – подчеркнул он.

Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что Служба безопасности Украины высказались против их обнародования. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных силовиков.

"В списках 1195 человек. Есть еще списки 2284 человек пропавших без вести, которые уточняются запросами в соответствующие органы", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

Нардеп уточнила, что родственникам пропавших без вести, которые хотят выяснить возможное местоположение родных, следует подавать более полную информацию.

23 января Савченко опубликовала обновленные списки пленных и без вести пропавших в Донбассе.