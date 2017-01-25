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    Общество

    По факту вандализма на польском военном кладбище в Киеве открыто дело

    Тема:

    Украина-Польша: патриотизм и раздор (50)

    (обновлено: )29601
    Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
    Осквернение польского военного кладбища
    Facebook Владимира Вятровича

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Полиция начала расследовать вандализм в мемориальном комплексе "Быковнянские могилы" в Днепровском районе Киева, сообщает пресс-служба полиции Киева.

    Флаги Украины и Польши
    ГСЧС Украины/Facebook
    Украинцы в Польше: я люблю тебя до смерти

    Ранее стало известно, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища. Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с актом вандализма.

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    "В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о повреждении мемориального комплекса у Броварского проспекта "Быковнянские могилы" и повреждении двух стел. По вызову выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место и обнаружила устройство с остатками краски. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертные исследования", — говорится в сообщении.

    Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

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    Польское военное кладбище в Быковне (поселок в черте Киева) было создано в 2011-2012 годах. В братских могилах здесь захоронены почти 3 500 польских граждан — жертв Катынского расстрела, убитых в 1940 году.

    Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув избили украинских студентов.

     

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