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    МВД готовит законопроект по сокращению срока действия водительких прав

    (обновлено: )84
    Как сообщила Анастасия Деева, европейскими нормами должны быть установлены новые сроки действия водительского удостоверения от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта.
    Водительские права в Украине
    Из открытых источников

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел готовит ряд правок в закон "О дорожном движении" и ПДД Украины для выполнения двух директив ЕС, сообщила заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева.

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    "Первая из них Директива 2008/68/ЕС касается обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов", — написала Деева на своей странице в Facebook.

    По ее словам, согласно этой директиве будут установлены новые стандарты периодичности прохождения технического контроля транспорта, перевозящего опасные грузы; стандарты подготовки и экзаменации водителей и ответственных за перевозку лиц; а также введена усовершенствованная система отчетности. 

    "Вторая — Директива 2006/126/ЕС об удостоверении водителя — имеет целью нормализацию возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств, гармонизацию категорий и подкатегорий транспортных средств, введение микрочипа как составной части водительского удостоверения и новые сроки действия удостоверений", — уточнила Деева.

    Замминистра подчеркнула, что пересмотр сроков действия будет способствовать большей безопасности дорожного движения.

    "Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям Директивы нормами должны быть установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям", — резюмировала Деева.

    Категории транспорта, как добавила заместитель министра, также будут пересмотрены.

    Накануне в Киеве прошли массовые протесты автомобилистов. Участники акции требовали принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. 

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