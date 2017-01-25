Кабмин утвердил новый порядок ведения реестра возмещения НДС

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины в ходе заседания в среду утвердил новый порядок ведения реестра возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), существенно уменьшающий возможности для злоупотреблений в этой сфере.

Решение о новом порядке, который был представлен министром финансов Александром Данилюком, было принято единогласно.

По его словам, процедура возмещения НДС будет сведена к подачи заявки на возмещение, публикации этой заявки в реестре, проведению проверок и согласований, а также собственно возмещения налога в автоматическом режиме. Срок проведения проверок и согласований составит не более 30 дней, подача заявок должна проходить не позднее 20 числа каждого месяца, сообщил глава Минфина.

"Возмещение станет автоматизированным, ежедневным и прогнозируемым", — цитирует Данилюка УНИАН. Он добавил, что общественность сможет контролировать процесс, и в результате Украина значительно продвинется на пути улучшения делового климата.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал решение правительства "правильным шагом".

Накануне первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил о планах Кабмина в 2017 году избежать эмиссионного финансирования и сократить государственный долг.