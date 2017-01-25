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    Экономика

    Кабмин утвердил новый порядок ведения реестра возмещения НДС

    Тема:

    Экономика Украины. Падение гривны (279)

    (обновлено: )12
    Процедура возмещения НДС будет сведена к подачи заявки на возмещение, публикации этой заявки в реестре, проведению проверок и согласований, а также собственно возмещения налога в автоматическом режиме.
    Заседание правительства Украины во главе с Владимиром Гройсманом, 25 января, 2017
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины в ходе заседания в среду утвердил новый порядок ведения реестра возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), существенно уменьшающий возможности для злоупотреблений в этой сфере. 

    Решение о новом порядке, который был представлен министром финансов Александром Данилюком, было принято единогласно.

    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его словам, процедура возмещения НДС будет сведена к подачи заявки на возмещение, публикации этой заявки в реестре, проведению проверок и согласований, а также собственно возмещения налога в автоматическом режиме. Срок проведения проверок и согласований составит не более 30 дней, подача заявок должна проходить не позднее 20 числа каждого месяца, сообщил глава Минфина.

    "Возмещение станет автоматизированным, ежедневным и прогнозируемым", — цитирует Данилюка УНИАН. Он добавил, что общественность сможет контролировать процесс, и в результате Украина значительно продвинется на пути улучшения делового климата.

    В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал решение правительства "правильным шагом".

    Накануне первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил о планах Кабмина в 2017 году избежать эмиссионного финансирования и сократить государственный долг.

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