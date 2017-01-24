Кабмин планирует в 2017 году сократить госдолг

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины планирует в 2017 году избежать эмиссионного финансирования и сократить государственный долг, сообщил первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

По последним данным Минфина, совокупный государственный и гарантированный долг Украины в ноябре 2016 года сократился на 1,2%, или на 0,81 миллиарда долларов, до 67,54 миллиарда долларов. В целом за 11 месяцев 2016 года общий госдолг страны вырос на 3,1%, или на 2,03 миллиарда долларов с 65,51 миллиарда долларов на начало прошлого года.

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"В 2017 году мы будем ориентироваться на сохранение макроэкономической стабильности за счет фискальной консолидации и аккуратной фискальной политики. Мы надеемся воздержаться от любых форм эмиссионного финансирования и планируем сокращение уровня государственного долга, уровня фискальной нагрузки на экономику", — сказал Кубив во вторник на круглом столе, посвященном обсуждению экономических вопросов в рамках среднесрочного плана приоритетных действий правительства на период до 2020 года.

Ранее первый заместитель министра экономики Украины Максим Нефедов заявил, что Кабмин рассчитывает на $4,5 млрд прямых инвестиций в текущем году.