Госдолг Украины превышает 70% ВВП – Суслов

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Национализация "ПриватБанка" привела к увеличению государственного долга. Такие выводы делает проект "Цена государства". И это несмотря на то, что в Министерстве финансов отчитывались о том, что госдолг сократился на больше чем 1 процент до примерно 68 миллиардов долларов.

Но как говорят специалисты проекта "Цена государства", ситуацию меняет национализация "ПриватБанка", так как на его докапитализацию уже было выпущено почти 110 миллиардов гривен облигаций внутреннего государственного займа. Таким образом, госдолг страны вырос и на конец декабря, по подсчетам специалистов, составил примерно 71 миллиард долларов.

Насколько такая сумма госдолга критична, рассказал экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Для государственного долга существует такой мировой норматив признанный, что 60% от валового продукта — это критичная сумма. Ну, а 71 млрд — это переваливает за 70% ВВП Украины. И, соответственно, можно утверждать, что эта сумма критична. Государству будет достаточно сложно обслуживать такой государственный долг. Но, правда, как мы знаем, сейчас Минфин готовится к принятию ряда решений по реструктуризации своих обязательств, в частности, перед НБУ по государственному долгу", — отметил экс-министр экономики.