План реформ Кабмина до 2020 года выполняться не будет - Охрименко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Кабинет министров опубликовал проект "Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года". Одна из его главных целей — обеспечение экономического роста за счет увеличения экспорта и инвестиций, налоговой, таможенной и земельной реформ, приватизации.

Также среди задач правительства: эффективное управление за счет внедрения реформы государственного управления, децентрализации и реформы государственных финансов; улучшить безопасность и оборону страны. Для достижения этих целей в плане правительства предусмотрено 85 приоритетных направлений работы, среди которых упрощение системы налогообложения, развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса, приватизация, реформа системы здравоохранения, пенсионная реформа.

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Подробнее планы Кабмина в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви особисто вже бачили плани уряду до 2020 року? Чи можете вже про ці плани щось сказати?

— В Яценюка було те ж саме: така програма уряду до 2020 року. До 2015 року в Азарова теж були плани. Це традиція урядів — робити план. Як правило, в нас є і друга традиція — ніколи потім не звітуватися про виконання цих планів. На сьогоднішній момент, я думаю, мало хто згадає, що Яценюк дійсно звітував, але ніхто не аналізував, що було виконано, що було не виконано. Хоча план дійсно красивий, розроблений. Плани в нас завжди роблять красиві. Коли читаєш цей план, таке враження, що читаєш постанову ЦК КПСС ВР УРСР та горячо любимого Леоніда Іліча Брежнєва. Там теж дуже любили плани, теж дуже любили красиві слова, і ніколи в планах не писали, як вони збираються цього досягти. Або писали лозунги — покращити, забезпечити.

В цьому плані вже є певні пункти, на які будуть спиратися?

— Дуже багато пунктів починаються приблизно так: "реформувати пенсійну реформу". Чудово! Покращити медичну. Згодний, однозначно. Розумієте, якщо в плані 85 пунктів, це говорить, що план ніхто виконувати не буде. В плані повинно бути два-три пункти. А в ідеальному варіанті — коли приходить прем'єр, говорить: я виконаю тільки одне завдання. І він його виконав. Оце дійсно диво. Тому що, якщо дуже багато пунктів, це, ще раз говорю, ніхто виконувати не буде. Тому плани повинні бути конкретні. Там не повинно бути оцих лозунгів. Наприклад, пенсія в 2020 році буде 55 доларів. Оце план, це красиво.

Є шанси до 2020 року отримати зростання економічне?

— Якщо б не було цього хаосу всього, то в плані є єдиний пункт, який треба було виконати, всі інші викинути — як непотрібні. Це земельна реформа. Нам потрібен відкритий ринок землі як можна швидше. Убрати всі обмеження. І прийняти закон, який забороняє зміни податкового законодавства у термін в 50 років. Немає нічого гіршого, коли вводять зміни в податкове законодавство. Це абсурд. Якщо воно стабільне, будь-яке законодавство, воно завжди всіх задовольнить. За рахунок земельної реформи буде поштовх для економіки. Це однозначно. І другий фактор — це збільшення експорту робочої сили, не обов'язково в Європу. Можна орієнтуватися і на Азію. Я б навіть зробив би великий такий напрямок: Туреччина, ОАЕ, Східна Азія. От туди треба, щоб більше їхали заробітчани.

Якщо ми розпочнемо експорт робочої сили, чи не залишимо ми країну без неї?

— В будь-якому випадку, сфера послуг працювала і буде працювати. Аграрний бізнес буде, машинобудування, ремонт аграрної техніки. Є елеватори, порти. Оце як раз реальна реформа, яка може дійсно дати зростання економіки, причому таке неймовірне, що ми навіть зараз не можемо в це повірити. А гастарбайтери будуть забезпечувати надходження валюти. В нас зарубіжні інвестиції чисті всього-навсього склали майже нуль. Тобто скільки прийшло, стільки пішло. Три мільярди прийшло, три мільярди пішло. Там різниця десь в 120 мільйонів доларів. А заробітчани нам прислали вже майже 10 мільярдів доларів. От на кого треба молитися.

Великі плани покладають на приватизацію. Наскільки вона можлива?

— Це безглуздо. Ми ж всі бачили приватизації часів Кучми, Ющенка, Януковича. Приватизація — це значить безкоштовно віддати підприємства людям, які близькі до влади. Вже залишилась невелика частина державного майна. Можна пороздавати. Воно вже нікому не потрібне взагалі. Це навіть подарувати немає кому. Ці актвии ніякої цінності не представляють — перетримали, називається.

Ранее экономист Захар Попович в эфире "ГС" заявил, что реформа службы занятости — очередная имитация работы Кабмина.

Напомним, экс-первый замминистра соцполитики Василий Шевченко в эфире "ГС" пояснил, какой будет политика властей по субсидированию, и заявил, что правительство может корректировать нормы потребления газа в зависимости от погоды.