Минфин намерен реструктуризировать внутренний госдолг – СМИ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Министерство финансов Украины готовит проведение реструктуризации внутреннего государственного долга, говорится во вторник в статье издания "Экономическая правда".

По данным издания, Минфин планирует начать бюджетный год с консультаций с Нацбанком Украины и подготовки решения Кабмина по реструктуризации госдолга.

"Начать планируется с облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые находятся в портфеле Нацбанка", — пишет издание. При этом сообщается, что по состоянию на конец 2016 года на Украине в обороте было ОВГЗ на 594,4 миллиарда гривен (около 22 миллиардов долларов), из которых на 381,9 миллиарда гривен (около 14 миллиардов долларов) — в портфеле у Нацбанка.

"Если переговоры Минфина и НБУ пройдут успешно, то облигации внутреннего займа, которые "держит" НБУ, ждет репрофайлинг — долговая операция, которая растянет платежи Минфина по погашению и обслуживанию бумаг на десятки лет", — сообщается в статье. В материале сообщается, что данная операция должна быть еще согласована украинской стороной с МВФ, который в целом "не против" такого решения, "поскольку традиционно выступает за все, что позволяет стабилизировать государственные финансы".

Украина в 2015 году провела реструктуризацию части госдолга, которая затронула ценные бумаги, выкупленные ранее коммерческими кредиторами, на 15 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда долларов были списаны. В рамках реструктуризации Киев выпустил новые ценные бумаги для своих кредиторов.