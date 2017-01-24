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    Экономика

    Кабмин рассчитывает на $4,5 млрд прямых инвестиций в текущем году

    Тема:

    Экономика Украины. Падение гривны (277)

    (обновлено: )7301
    Как заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, в следующие годы при условии реформ и модернизации экономики приток инвестиций может быть удвоен - до $8 млрд и более.
    Максим Нефедов
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Приток прямых иностранных инвестиций по итогам текущего года составит $4,5 млрд против $3,8 млрд, привлеченных в 2016 году, заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов в ходе обсуждения среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.

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    При этом Нефедов уточнил, что в следующие годы при условии реформ и модернизации экономики приток инвестиций может быть удвоен — до $8 млрд и более.

    Ранее о прямых инвестициях в Украину, поступивших в прошлом году, отчитался первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

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