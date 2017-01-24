Эмиграция: вынужденное спасение или подлое предательство?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Тройка лидеров – РФ, Польша, Венгрия

По официальным данным, за годы независимости население Украины уменьшилось на 9 миллионов человек. При этом если в Госстате пристально следят за показателями рождаемости и смертности, то с миграцией – проблемы: сложно учитывать миграционные перемещения украинцев.

Едут, в основном, на заработки и за "лучшей долей": по оценкам экспертов-экономистов, сейчас регулярно за рубежом работают не меньше 3 миллионов соотечественников. Но цифра эта – весьма приблизительна.

Если говорить о странах, наиболее популярных среди трудящихся "эмигрантов", здесь традиционным лидером на протяжении двадцати с лишним лет была РФ. Однако, поработав в России, многие украинцы возвращались на родину.

Другая история – с европейскими странами. Если и удавалось "выбраться" в страны ЕС – пройти круги ада выезда и легализации, – то у многих появлялось желание остаться в Европе надолго или вовсе навсегда, и, если есть возможность, вывезти семьи.

Едут чаще всего в Польшу – первое место в структуре выездного потока. Тем более, страна создала для ищущих работу украинцев достаточно благоприятный режим. В подтверждение – цифры: за первые 6 месяцев 2016 года Польша выдала украинцам около 700 тысяч разрешений на работу.

На третьем месте по популярности у трудовых мигрантов – Венгрия: в 2015 году году сюда выехали 2,44 миллионов украинцев.

Аргументы "за" и "против"

Какие аргументы у эмигрантов? Самый главный – у Украины нет перспектив, нет возможностей для роста и развития ее граждан. Для бизнеса вводят налог на бездействие ФОПов, в планах – упразднить упрощенную систему налогоблажения. Запрещено пользоваться услугами банков-иностранцев, и это при непрекращающемся "банкопаде" в стране.

Реформы не то что не завершены – во многих случаях просто не начаты, либо же привели плачевным результатам. Безопасность – на уровне "опасности". Медицина, образование – в болезненной переходной стадии.

У сознательно остающихся свои аргументы: страна все еще находится в состоянии войны – отсюда экономические и множество других проблем. В то же время, удалось избежать дефолта, госзакупки начали проводить через систему Prozorro, появились электронные декларации, начата децентрализация. Да, коррупция, да, множество проблем, но они накапливались в течение двадцати трех лет, и сейчас пришло время их решать.

Впрочем, главный тезис здесь – скорее патриотический: мы остаемся, это наш вызов, который мы приняли. Мы строим свою страну здесь – пусть не всегда успешно, но у нас все получится. Кто, если не мы?

Эмиграция в цифрах

О многом говорят и цифры: темпы депопуляции в Украине – одни из самых высоких в мире, сообщается в социсследовании, опубликованном компанией Research & Branding Group в декабре 2016 года. Базовая тема опроса – миграционные настроения украинцев.

Так, 34% жителей страны готовы при возможности навсегда ее покинуть и переехать в другое государство на постоянное место жительства. Не готовы к подобному – 55% опрошенных.

Характерно, что за период с февраля 2015 года по декабрь 2016 число допускающих эмиграцию граждан увеличилось на 6%. На столько же уменьшилось число не готовых покинуть Украину.

Сильнее всего "чемоданные настроения" у молодежи до 30 лет: 55% опрошенных готовы уехать. Среди "тридцатилетних" готовы эмигрировать 47%, среди "сорокалетних" – 38%, "пятидесятилетних" – 28% респондентов. Меньше всего готовы ехать представители поколения "кому за 60" – 10%.

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Что же касается причин возможной эмиграции, здесь на первом месте – предложение интересной и прибыльной работы – 28%, на втором – вооруженный конфликт в Украине – 27%. Следом идут экономические проблемы в стране – 19%, семейные обстоятельства – 18%. Кроме этого, называются отсутствие условий для самореализации (9%) и политическая нестабильность (7%).

При этом 29% опрошенных отметили, что никакие обстоятельства не могут их побудить навсегда покинуть страну.