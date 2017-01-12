Гаврилечко: госдолг Украины касается уже каждого

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

По мнению экспертов проекта "Цена государства", на конец декабря 2016 года государственный долг составил около 82% ВВП, а это приблизительно 71 миллиард долларов. А вот Минфин приводит другие цифры относительно госдолга – они меньше примерно на три миллиарда долларов.

Несмотря на такие долги, власти в этом году увеличили размер минимальной зарплаты до 3200 гривен.

Удастся ли за счет этого увеличить поступления в бюджет и таким образом начать рассчитываться с долгами, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

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Государственный долг вырос после национализации ПриватБанка?

— Безусловно, вырос. То есть увеличение госдолга за счет выпуска гособлигаций — стандартная практика. Самое печальное, что часть этих облигаций номинирована в гривне, а часть — в валюте. То есть наше государство уже несколько лет, еще начиная с господина Арбузова в свое время, занимается очень интересной вещью, оно внутренние долги делает в валюте. Поэтому получается интереснейшая вещь: несмотря на то, что они вроде бы считаются как гривневые, де-факто отдавать их приходится в долларах. А поскольку Украина не является эмитентом доллара, то, соответственно, любые изменения госдолга именно в таком формате приводят к тому, что мы должны намного больше, чем кажется сразу.

Сможет ли Украина вернуть все долги международным кредиторам, и сколько на это надо времени?

— Что касается ПриватБанка, речь не идет о международных кредиторах, речь идет в основном о внутренних кредиторах, то есть НБУ и госбанках, которые в основном и выкупают данные обязательства. Так что здесь можно благополучно себе за что-то простить, иногда это даже делается в мировой практике. Что касается внешних кредиторов, то с чего вы взяли, что вообще Украина собирается что-то возвращать? Долги подобного плана делаются не для того, чтобы их возвращать, а для того, чтобы платить по ним проценты. Напомню, после распада СССР у Украины никаких долгов не было, правопреемником СССР по долгам выступила Россия. И все, что мы сейчас набрали, точнее, Украина, это все исключительно работа правительств последних лет. Причем, основная часть долга — это деятельность трех последних правительств.

Эти долги возвращать не нужно?

— Не то, что не нужно. Никто не будет требовать от нас возврата этих долгов. Деньги вкладываются международными кредиторами не для того, чтобы мы их отдавали, а для того, чтобы постоянно платили проценты. Украина занимала деньги под очень высокие проценты. Мало какое государство настолько выгодно кредиторам с точки зрения вложения денег, как Украина. И если здесь не будет дефолта по всем обязательствам и полного прекращения платежей, то нам и дальше будут ссужать деньги под фантастические проценты. Фантастические проценты — с точки зрения мира. На самом деле там 1,5-2-3% считаются очень приличной ставкой. Украина одалживает деньги по 7-8-14%.

Получается, если не нужно платить тело долга, что нам мешает не платить те же проценты?

— На самом деле госпожа Яресько и договаривалась в свое время о том, чтобы какое-то время не платить. И мало того, сделала колоссальнейшую свинскую услугу Украине, что мы с 2020 года будем должны выплачивать не только проценты, но и какую-то часть от ВВП. То есть таким вот хитрым образом договорились о реструктуризации долгов. Если таким образом и дальше реструктуризировать долги, то, честно говоря, скоро вообще не будет чем платить. Что касается процентов — платить или не платить. По-моему, имеет смысл задать другой вопрос — а зачем вообще набирать долги? Напомню, что ни копейки из набранных долгов в экономику Украины не пошло. Ни одно правительство не отчиталось о том, куда оно дело эти деньги. Нет, рассуждения на публику о том, что мы что-то пустили на социальные расходы. Честно говоря, это ложь, потому что это ничем не подтверждается. Никакие доллары, евро или еще что-то, что одалживалось, ни на какие социальные расходы пустить невозможно. То есть, по-моему, эти деньги были очень просто украдены и выведены из страны. Никаких других вариантов использования этих денег не было. Если бы оно было, мы бы это увидели, изменения ВВП в плюс.

Возможен ли сценарий, что Украине спишут большую часть долгов?

— Возможно несколько вариантов этого. Первое — Украина объявит дефолт и скажет: кому должна, всем прощаю, а если вы хотите взять свои деньги — вперед, берите их с тех, кто их у вас одалживал. Теоретически возможный вариант, но для этого нужно иметь достаточно приличную армию, чтобы возможно было, скажем так, отбиваться от претензий кредиторов. Второй вариант — мы каким-то чудесным образом попадаем в повестку дня, допустим, ЕС. Опять-таки, чудеснейшим образом становимся кандидатом в члены или членом ЕС. И тогда, чтобы не содержать нас какое-то время, дать возможность стране самостоятельно выгребать из той ситуации, в которой она появится, долги могут списать.

Удастся ли Украине хоть как-то поправить свое экономическое положение за счет налоговых поступлений?

— Нет, удастся сделать строго наоборот, то есть ухудшить ситуацию с пополнением бюджета. Напомню, что бюджет предыдущего года был сведен с большим дефицитом, нежели планировалось, доходная часть не выполнена, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, где-то на 1,7%. Это, несмотря на то, что курс гривны, заложенный в бюджет, очень сильно не совпадал с реальностью. То есть был заложен в бюджет, насколько я помню, 24,1-24,2 гривны за доллар. По факту выйдет, скорее всего, 26,5 — среднегодовой. Инфляция, нарисованная Госстатом, практически совпала с прогнозируемой. То есть уже в прошлом году, несмотря на более чем 10% девальвацию, получился минус по доходной части бюджета. Это несмотря на то, что, опять-таки, Госстат нарисовал некий прирост ВВП, что является абсолютным бредом. То есть при росте ВВП и девальвации гривны, доходная часть должна была превышать расчетные показатели, а она меньше. Контрольная проверка показывает, что экономика страны в прошлом году упала. В этом году она еще больше упадет, скорее всего, с такими фокусами. За первую неделю 2017 года порядка 130 тысяч предприятий малых было закрыто.

Если мы возвращаемся к сумме госдолга, не получается ли так, что это какие-то абстрактные цифры, которые абсолютно не имеют никакого отношения к жизни украинцев?

— Напомню, что в бюджете 2017 года обслуживание и возврат долгов является самой большой статьей расходов бюджета. То есть до национализации ПриватБанка в этом году правительство должно было потратить на обслуживание и возврат долгов при среднегодовом курсе, который они заложили в 27 с маленьким хвостиком гривен за доллар, 241 миллиард гривен. Для сравнения — это практически бюджет Пенсионного фонда. То есть, грубо говоря, из-за наличия такого размера госдолга, каждый пенсионер получает пенсию в два раза меньше, чем мог бы получать.

Ранее экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в украинском коммерческом секторе сложилась критическая ситуация.