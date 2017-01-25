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    МИД поддерживает позитивную оценку ПАСЕ процесса реализации реформ

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    В украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что ПАСЕ, согласно принятой резолюции, положительно оценивает процесс реализации в Украине программы реформ.
    Министерство иностранных дел Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины поддерживает позитивную оценку ПАСЕ процесса реализации программы реформ в Украине, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

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    "В контексте результатов рассмотрения и принятия Резолюции ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" отмечаем неизменную поддержку Ассамблеей нашего государства и положительную оценку в ней процесса реализации в Украине амбициозной программы реформ", — говорится в сообщении.

    Указывается, что принципиальным является положение резолюции, что реформы на Украине проводятся в сложных условиях, учитывая "российскую агрессию на востоке Украины".

    Согласно сообщению, ассамблея также предоставляет высокую оценку в тесном сотрудничестве Украины с Советом Европы, в частности, Венецианской комиссией и Конгрессом местных и региональных властей, по подготовке проекта в части децентрализации на основе Европейской хартии местного самоуправления и других соответствующих стандартов Совета Европы.

    В пресс-службе отмечают, что важным для Украины является призыв ПАСЕ поддерживать Украину и принять все возможные меры, чтобы РФ придерживалась обязательств в соответствии с международным правом и международными обязательствами.

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    Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине", которую председатель постоянной украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев назвал сбалансированной.

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