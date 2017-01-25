ПАСЕ приняла резолюцию по Украине

КИЕВ, 25 ягна — РАИ Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине", сообщил народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Резолюция ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" принята. Счет 106 на 11 опять в пользу Украины", — написал Логвинский на своей странице в Facebook.

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"Важно, что нашим оппонентам не удалось поменять термины "русская агрессия" на "внутренний конфликт", подменить понятия "свободные выборы" на "выборы под дулом автомата" и избирательной комиссией во главе с автомойщиком! Сила права выше права силы!" — добавил нардеп.

ранее сообщалось, что ПАСЕ отклонила поправку о проведении выборов в Раду на неподконтрольных территориях Украины.