В ПАСЕ высказали озабоченность соблюдением прав нацменьшинств в Украине

FREDERICK FLORIN / AFP

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Укриана, Кристина Луна Родригес. Докладчик ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) по "функционированию демократических ценностей в Украине" испанец Йорди Ксукла выразил озабоченность соблюдением прав национальных меньшинств в стране.

"Мы высказываем озабоченность соблюдением прав нацменьшинств. Украина — это сложная страна и хотелось бы, чтоб эта страна была инклюзивной и сохраняла бы свою плюралистичность", — сказал Ксукла, представляя проект своего документа в ПАСЕ.

"В нашем докладе мы пытаемся изучить ситуацию изнутри, что называется. Да, Украина пострадала от агрессии, была нарушена территориальная целостность",- заметил докладчик. Как сказал Ксукла, "Крым был аннексирован Россией".

"Тут в прошлом году были очень интенсивные дискуссии и в какой то момент мы решили всмотреться в Украину, чтобы посмотреть, как она справляется со своими обязательствами (перед Советом Европы)", — сказал испанский парламентарий.

Говоря о проекте своего документа, он указал, что в нем "подытоживаются аспекты, в которых есть прогресс реформы у судебной системы". "То же касается борьбы с коррупцией, для этого нужно было реформировать судебную систему", — добавил он.

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"В прошлом году велась конституционная реформа для реформирования судебной реформы.. Аспекты, связанные с борьбой с коррупцией, с налогами, с реформой в области Генпрокуратуры. Кстати, есть службы Генпрокуратуры, есть три дополнительные структуры, мы не знаем сотрудничают ли они между собой в плане расследования уголовных дел", — сказал докладчик.

В ходе дискуссии по проекту доклада парламентарии в целом комплиментарно высказываются в отношении украинской стороны. Вместе с тем в выступлениях звучат призывы провести реформы по борьбе с коррупцией в стране и напоминания о минских соглашениях.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.