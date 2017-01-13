Нардеп: необходимо принять закон о языках нацменьшинств

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Законы о государственном языке и языках национальных меньшинств нужно принять для гарантирования прав нацменьшинств, считает депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

Конституционный суд Украины (КС) с ноября 2016 года рассматривает дело о конституционности закона "Об основах государственной языковой политики". Его принятие в 2012 году при бывшем в то время президентом Викторе Януковиче сопровождалось массовыми протестами. По последним данным соцопросов, русский язык считают родным 27% респондентов. Емец является одним из инициаторов конституционного представления в КС по "языковому" закону.

"Должен быть один закон о государственном языке, потому что государственный язык у нас один — украинский, и другой закон — о языках национальных меньшинств, так нацменьшинства имеют свои права, предусмотренные конституцией, но эти два вопроса вообще между собой никак не связаны", — цитирует слова Емца пресс-служба "Народного фронта".

Депутат считает, что эти законы нужно принять после отмены "языкового" закона.

В 2014 году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.

Пятьдесят семь депутатов парламента еще в 2014 году обратились в Конституционный суд относительно конституционности "языкового" закона. В частности, они считают, что положения закона создают условия для доминирования региональных языков над государственным украинским.

Президент Петр Порошенко заявлял, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком в Украине, так как, по его мнению, является консолидирующим фактором для общества.