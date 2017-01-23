Тотальная украинизация. Язык до войны доведет

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Тотальная украинизация

Накануне Дня Соборности, 19 января, в Раде был зарегистрирован резонансный законопроект "О государственном языке". Его авторами стали 33 депутата из разных фракций, преимущественно из президентской политсилы БПП, "Народного фронта" и "Самопомичи", что делает судьбу закона легкопрогнозируемой.

Суть законопроекта — сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Попытки "введения многоязычия" предлагают сделать уголовным преступлением и приравнять к свержению государственного строя. За игнорирование необходимости использования украинского языка или пренебрежение к нему грозят серьезные штрафы.

В то же время в пояснительной записке сказано, что среди задач законопроекта — "функционирование государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности".

Основные положения законопроекта

Украинский язык предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в ВУЗах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС.

Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

Согласно проекту закона, фильмы в Украине также хотят обязать снимать только на украинском. Его предлагается также сделать обязательным для всех СМИ. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке.

Электронные СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.

Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке. В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также хотят обязать использование украинского языка.

Уголовная ответственность и штрафы

Законопроект предусматривает создание института Уполномоченного по защите государственного языка, который будет назначаться Кабмином на 5 лет. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 6800 грн), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 грн) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн) для СМИ.

За попытки "внедрения на Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность, поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя (ст. 109 УК Украины).

Публичное неуважения к языку — к надругательству над государственной символикой Украины (ст. 338 УК Украины).

Язык раздора

Языковая тема остается крайне болезненной в Украине. С осени 2016 года украинские власти взяли курс на повальную украинизацию двуязычного общества, под которую уже попали педагоги, работники транспортной сферы, а также медийщики.

Однако пока попытки тотального насаждения украинского языка лишь вызывают взрыв возмущения у общественности, в частности, у русскоговорящих украинцев.

Впрочем, если обратиться к букве закона, то статья 10 Конституции и так ясно гласит, что единственным государственным языком в стране является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. При этом "государство гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Кроме того, следует отметить, что в Украине еще остается в силе скандальный закон "Кивалова-Колесниченко" "Об основах государственной языковой политики", который Рада приняла 3 июня 2012 года. В нем, в частности, говорится, что "каждый имеет право свободно определять язык, который считает родным, и выбирать язык общения, а также признавать себя двуязычным или многоязычным и изменять свои языковые предпочтения".

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В соответствии с документом, русский язык получил статус регионального там, где он является родным для, как минимум, 10% населения. В 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская область), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.