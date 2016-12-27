Нигериец из Тернополя песней на украинском языке покорил интернет

Леонардо Ободоеке (сценическое имя — Leo Mantis) покорил социальные сети благодаря любительскому видео, снятому на обычную веб-камеру в комнате общежития, где он исполняет песню "Такая как ты" Святослава Вакарчука, сообщается на странице певца в Facebook.

"После абсолютно для него неожиданной успеха (сюжеты ведущих каналов, приглашение на радио, сотни тысяч просмотров на YouTube), решил попробовать себя в проекте "Голос страны" и попал в команду именно Святослава Вакарчука. По завершении проекта Лео был уже абсолютно уверен, что музыка в его жизни пришла навсегда", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Кристен Стюарт снялась в клипе из нового альбома The Rolling Stones

Leo Mantis приехал в Украину 2012 года на учебу в Тернопольском медицинском университете по специальности "хирург".

Видео размещено в интернете на канале Leo Mantis на Youtube. За 4 дня клип посмотрели более 90 тысяч пользователей.