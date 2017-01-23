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    Общество

    Соборность Украины: события 2014-го изменили электоральную карту - Давыдюк

    Тема:

    События в День Соборности и Свободы (12)

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    Политолог Николай Давыдюк в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал о том, насколько Украина действительно соборная на сегодняшний день.
    Николай Давыдюк в эфире Голоса Столицы
    Голос Столицы

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. "Восток и Запад вместе!" "Украина единая" и, наконец, — "страна соборная" — все эти популярные лозунги очень подходят празднику — Дню соборности Украины. Он берет начало от исторического события.

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    22 января 1919 года на Софийской площади торжественно провозгласили объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое Украинское государство.

    В эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Николай Давыдюк высказал свое мнение по поводу украинской соборности.

    "Если говорить о 2014 году, то произошло укрепление украинской идентичности, особенно то, что даже меняется и электоральная карта, то есть уже нет единой большой партии, которая представляет Восток и 10 малых, представляющих западную Украину. Сегодня электоральная карта меняется, плюс меняется сама идентичность, потому что всегда во время войны рождается такая сила нации, которую затем побороть чрезвычайно сложно", — отметил политолог.

    Напомним, в воскресенье в Киеве ко Дню Соборности Украины на мосту Патона состоялась 10-я юбилейная акция "Объедини берега Днепра "живой цепью" Соборности".

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