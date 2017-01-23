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    Точка зрения

    Проект закона о госязыке и интернет-СМИ. Мнение эксперта

    (обновлено: )25703
    Народный депутат Олег Медуница в эфире "ГС" заявил, что законопроект "О государственном языке" ждет такая же судьба, как и закон об увеличении квоты вещания на украинском языке на радио.
    Закон Украины
    Сайт президента Украины

     

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5670 "О государственном языке". Именно этим законом депутаты хотят заменить нынешний закон "Об основах государственной языковой политики".

    Как сказано в объяснительной записке к новому законопроекту, закон "Об основах государственной языковой политики" противоречит Конституции Украины и не обеспечивает на должном уровне защиту украинского языка. В связи с этим депутаты предлагают отменить действующий закон и ввести новый.

    В новом проекте закона предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Также все культурно-массовые мероприятия хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Что касается театральных представлений, которые показываются на других языках, то они должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

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    Фильмы на негосударственном языке планируют даже запретить снимать. В сфере обслуживания (магазины, рестораны) также хотят ввести обязательное использование украинского языка. В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех СМИ. Документ также предусматривает, что попытки внедрения в Украине официального многоязычия приравниваются к попыткам свержения государственного строя, за что грозит уголовная ответственность.

    Подробнее основные пункты законопроекта " О государственном языке" в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал народный депутат, один из авторов законопроекта Олег Медуница.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Серед суспільства не очікуєте несподіваної реакції на новий закон "Про державну мову"?

    — Ні, несподіваної реакції ми не очікуємо. В нас підтримка НАТО колись, 10 років тому, була менше 20%. Зараз вона більше 60%. Тому тут треба орієнтуватися на думку політиків. Як на мене, цей закон трохи пізно ми прийняли. Цей закон треба було приймати ще на зорі нашої незалежності, на початку 90-х. І як взірець є приклад країн Балтії, де питання мови пов'язане навіть з питанням надання громадянства людинам.

    Деякі експерти кажуть, що нібито таким чином намагаються відволікти увагу від економічних негараздів.

    — Це неправда. Тому що півроку тому я був автором закону №3822 про збільшення квоти українських пісень. Цю ініціативу так само критикували, і не тільки опозиційні політики. В решіт решт до неї доєдналася після широкого діалогу фактично більшість депутатів ВР. Навіть президент в щорічному цьому посланні схвалив цю ідею і сказав, що це прорив в нашому державотворенні. Тому я переконаний, що те, що ми запустили, а там два закони, не тільки цей, буде суспільно обговорене, якісь норми будуть змінені між першим і другим читанням, процес вийде на узгоджений суспільний документ.

    Як ви вважаєте, чи знайдеться 226 голосів за те, щоб прийняти цей закон?

    — Думаю, знайдеться.

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    Передбачається, що українську мову треба буде зробити обов'язковою для всіх ЗМІ. І телебачення, і друковані видання, і інтернет, і радіо мають 100% мовити українською мовою?

    — Цікаве питання. Коли в нас інтернет став ЗМІ? Наскільки я знаю, інтернет-ЗМІ говорять, що вони не ЗМІ. Юридично на інтернет це точно не буде поширюватися.

    Я маю на увазі інтернет-сторінки видань, тих самих газет, журналів, телебачення.

    — В нас всі мають дзеркало українське або чи російське, принаймні ті ресурси, якими я користуюся.

    А якщо говорити про телебачення і радо?

    — Телебачення, радіо має бути українським.

    А як щодо експертів, які говорять іншою мовою?

    — Щодо цього є в нас сноска спеціальна. І, до речі, думаю, ми ж вийдемо на якийсь формат присутності мови національних меншин. Як це є в більшості європейських країн.

    Але законопроекті не передбачено поки що нічого про мови національних меншин. Проте в тексті законопроекту говориться, що ЗМІ мають забезпечувати синхронний переклад з російської, наприклад, мови на українську. І це стосується всіх спікерів.

    — Нічого страшного. Я дуже багато бачив різних програм і передач з субтитрами. На конференціях різних постійно іде синхронний переклад.

    На радіо як зробити синхронний переклад?

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    — Так, як на конференціях. Перекладач перекладає. А як ви берете, наприклад, інтерв'ю в людини, яка не говорить українською, російською? Ви ж забезпечуєте йому переклад, і радіослухачі цей переклад чують. Так само і в цьому випадку.

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    Чи не побоюєтеся, що для прийняття цього законопроекту доведеться також змінювати Конституцію, оскільки стаття №10 говорить, що держава забезпечує всебічний розвиток та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя по всій території України, і Україна гарантується вільний розвиток, використання та захист російської та інших мов національних меншин. А стаття №53 Конституції говорить про те, що громадянам, які належать до національних меншин, у відповідності із законом, гарантується право на навчання на рідній мові та на вивчення рідної мови. А ваш законопроект, наприклад, пропонує повністю перевести навчання суто на українську мову. Не побоюєтеся, що це протиречить діючій Конституції?

    — Ні, не побоююся. Тому що я переконаний, що національним меншинам, в тому числі російським, ніхто не буде заважати вчити свою рідну мову так, як українці, наприклад, вчать свою рідну мову в Америці і Канаді. У законі ми пропишемо. Я переконаний, що Конституцію змінювати не треба.

    Але ж гарантується право на навчання на рідній мові.

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    — Тобто ви хочете, щоб платники податків за це ще платили, як зараз?

    Як щодо порушення в цілому пунктів цього нового законопроекту, які санкції передбачені, штрафи?

    Це необхідно розробляти в підзаконних актах, в постановах Кабміну, в змінах до Адміністративного Кодексу.

    Ранее народные депутаты Андрей Тетерук и Андрей Ильенко в эфире "ГС" прокомментировали, почему пришло время урегулировать языковой вопрос в Украине, и не приведет ли это к обострению ситуации.

    Напомним в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Ярослав Макитра заявил, что в связи с введением квот на украинский язык будет сопротивление со стороны СМИ. 

     

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