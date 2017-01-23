Проект закона о госязыке и интернет-СМИ. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5670 "О государственном языке". Именно этим законом депутаты хотят заменить нынешний закон "Об основах государственной языковой политики".

Как сказано в объяснительной записке к новому законопроекту, закон "Об основах государственной языковой политики" противоречит Конституции Украины и не обеспечивает на должном уровне защиту украинского языка. В связи с этим депутаты предлагают отменить действующий закон и ввести новый.

В новом проекте закона предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Также все культурно-массовые мероприятия хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Что касается театральных представлений, которые показываются на других языках, то они должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

Фильмы на негосударственном языке планируют даже запретить снимать. В сфере обслуживания (магазины, рестораны) также хотят ввести обязательное использование украинского языка. В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех СМИ. Документ также предусматривает, что попытки внедрения в Украине официального многоязычия приравниваются к попыткам свержения государственного строя, за что грозит уголовная ответственность.

Подробнее основные пункты законопроекта " О государственном языке" в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал народный депутат, один из авторов законопроекта Олег Медуница.

(текст публикуется на языке оригинала)

Серед суспільства не очікуєте несподіваної реакції на новий закон "Про державну мову"?

— Ні, несподіваної реакції ми не очікуємо. В нас підтримка НАТО колись, 10 років тому, була менше 20%. Зараз вона більше 60%. Тому тут треба орієнтуватися на думку політиків. Як на мене, цей закон трохи пізно ми прийняли. Цей закон треба було приймати ще на зорі нашої незалежності, на початку 90-х. І як взірець є приклад країн Балтії, де питання мови пов'язане навіть з питанням надання громадянства людинам.

Деякі експерти кажуть, що нібито таким чином намагаються відволікти увагу від економічних негараздів.

— Це неправда. Тому що півроку тому я був автором закону №3822 про збільшення квоти українських пісень. Цю ініціативу так само критикували, і не тільки опозиційні політики. В решіт решт до неї доєдналася після широкого діалогу фактично більшість депутатів ВР. Навіть президент в щорічному цьому посланні схвалив цю ідею і сказав, що це прорив в нашому державотворенні. Тому я переконаний, що те, що ми запустили, а там два закони, не тільки цей, буде суспільно обговорене, якісь норми будуть змінені між першим і другим читанням, процес вийде на узгоджений суспільний документ.

Як ви вважаєте, чи знайдеться 226 голосів за те, щоб прийняти цей закон?

— Думаю, знайдеться.

Передбачається, що українську мову треба буде зробити обов'язковою для всіх ЗМІ. І телебачення, і друковані видання, і інтернет, і радіо мають 100% мовити українською мовою?

— Цікаве питання. Коли в нас інтернет став ЗМІ? Наскільки я знаю, інтернет-ЗМІ говорять, що вони не ЗМІ. Юридично на інтернет це точно не буде поширюватися.

Я маю на увазі інтернет-сторінки видань, тих самих газет, журналів, телебачення.

— В нас всі мають дзеркало українське або чи російське, принаймні ті ресурси, якими я користуюся.

А якщо говорити про телебачення і радо?

— Телебачення, радіо має бути українським.

А як щодо експертів, які говорять іншою мовою?

— Щодо цього є в нас сноска спеціальна. І, до речі, думаю, ми ж вийдемо на якийсь формат присутності мови національних меншин. Як це є в більшості європейських країн.

Але законопроекті не передбачено поки що нічого про мови національних меншин. Проте в тексті законопроекту говориться, що ЗМІ мають забезпечувати синхронний переклад з російської, наприклад, мови на українську. І це стосується всіх спікерів.

— Нічого страшного. Я дуже багато бачив різних програм і передач з субтитрами. На конференціях різних постійно іде синхронний переклад.

На радіо як зробити синхронний переклад? hi.dn.ua День Соборности в Донбассе: "живая цепь" и факельное шествие

— Так, як на конференціях. Перекладач перекладає. А як ви берете, наприклад, інтерв'ю в людини, яка не говорить українською, російською? Ви ж забезпечуєте йому переклад, і радіослухачі цей переклад чують. Так само і в цьому випадку.

Читайте также: Порошенко: сперва — безопасность в Донбассе, после — изменения в Конституцию

Чи не побоюєтеся, що для прийняття цього законопроекту доведеться також змінювати Конституцію, оскільки стаття №10 говорить, що держава забезпечує всебічний розвиток та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя по всій території України, і Україна гарантується вільний розвиток, використання та захист російської та інших мов національних меншин. А стаття №53 Конституції говорить про те, що громадянам, які належать до національних меншин, у відповідності із законом, гарантується право на навчання на рідній мові та на вивчення рідної мови. А ваш законопроект, наприклад, пропонує повністю перевести навчання суто на українську мову. Не побоюєтеся, що це протиречить діючій Конституції?

— Ні, не побоююся. Тому що я переконаний, що національним меншинам, в тому числі російським, ніхто не буде заважати вчити свою рідну мову так, як українці, наприклад, вчать свою рідну мову в Америці і Канаді. У законі ми пропишемо. Я переконаний, що Конституцію змінювати не треба.

Але ж гарантується право на навчання на рідній мові. скриншот видео с YouTube-канала Анны Малининой Расстрел Майдана. Сенсационные выводы канадского исследователя

— Тобто ви хочете, щоб платники податків за це ще платили, як зараз?

Як щодо порушення в цілому пунктів цього нового законопроекту, які санкції передбачені, штрафи?

Це необхідно розробляти в підзаконних актах, в постановах Кабміну, в змінах до Адміністративного Кодексу.

Ранее народные депутаты Андрей Тетерук и Андрей Ильенко в эфире "ГС" прокомментировали, почему пришло время урегулировать языковой вопрос в Украине, и не приведет ли это к обострению ситуации.

Напомним в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Ярослав Макитра заявил, что в связи с введением квот на украинский язык будет сопротивление со стороны СМИ.