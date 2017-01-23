Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Вице президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран народный депутат от "Народного фронта", член украинской делегации в организации Георгий Логвинский.

"Очередная победа Украины на международном фронте — в Страсбурге, при единогласной поддержке зала, меня избрали Вице-Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Это огромная честь, гордость и ответственность для меня. Должность Вице-президента и члена Бюро ПАСЕ — самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины. Но я хочу отметить, что сегодня это победа именно страны и поблагодарить коллег из украинской делегации, особенно Владимира Арьева, с которым теперь в Бюро мы сможем удвоить победы Украины, Президента и членов ПАСЕ за оказанную честь и доверие! " — написал Логвинский на своей странице в Facebook.

Логвинский намерен приложить все усилия на новой должности для дальнейшей поддержки Украины, восстановления ее целостности, защиты прав украинских граждан.

"Великий философ Рамбам, слова которого стали для меня символом, девизом, говорил: "Нет вещи, которая может устоять перед желанием". 10 лет назад я впервые, как помощник Мустафы Джемилева и правозащитник, с балкона наблюдал за работой ПАСЕ. С тех пор для меня не было большей цели, чем в этом зале добиваться наивысших международных побед для своей страны. Сегодня моя цель осуществилась. Я желаю каждому ставить самые высокие цели, достигать вершин и побед! Вместе мы можем добиться всего, даже невозможного, которое все таки не устоит перед нашим желанием!" — написал политик.

Напомним, переизбранный в первый день работы зимней сессии председатель ПАСЕ Педро Аграмунт выразил обеспокоенность обострением конфликта в Украине.