Хроника 23 января: украинский вице-президент ПАСЕ, списки Савченко, выход США из ТТС

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 23 января, НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса, МИД Польши рассекретил документ о смене проукраинского курса, а президент Дональд Трамп вывел США из Тихоокеанского партнерства. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Визит Порошенко в Эстонию

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной посетил в понедельник, 23 января, с официальным визитом Эстонию. А уже во вторник Порошенко посетит Финляндию, где проведет переговоры с руководством этой страны. На совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллинне, Порошенко заявил, что Эстония твердо поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

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Президент создал специальную военно-воздушную зону над Донбассом

Президент Петр Порошенко создал отдельную военно-воздушную зону "Восток", в которую, в частности, вошли неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей. Ранее пространство Украины делилось на три военно-воздушные зоны ("Запад", "Юг" и "Центр") и один отдельный военно-воздушный район (территория над Черным морем). Восточные территории Украины, включая неподконтрольный Киеву Донбасс, входили в состав военно-воздушной зоны "Центр".

Савченко опубликовала обновленные списки пленных и пропавших без вести

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко опубликовала обновленные списки пленных и без вести пропавших в Донбассе. Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что Служба безопасности Украины высказались против их обнародования. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных силовиков.

Украинского депутата Логвинского избрали вице-президентом ПАСЕ

Вице президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран народный депутат от "Народного фронта", член украинской делегации в организации Георгий Логвинский. Нардеп намерен приложить все усилия на новой должности для дальнейшей поддержки Украины, восстановления ее целостности, защиты прав украинских граждан. Ранее переизбранный в первый день работы зимней сессии председатель ПАСЕ Педро Аграмунт выразил обеспокоенность обострением конфликта в Украине.

НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса

В феврале тарифы на электроэнергию увеличатся для потребителей 1-го и 2-го классов напряжения энергопоставляющих компаний (кроме населения). Соответствующее решение приняла на заседании 23 января Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. По информации СМИ, для компаний "Энергия-Новояворск" во Львовской области и "Атомсервис" в Николаевской области тарифы не повышаются, в то время как цены возросли для всех облэнерго.

Иски кредиторов "ПриватБанка" могут привести к блокированию счетов

Кредиторы "ПриватБанка", лишившиеся около $600 млн в период работы временной администрации, подали иски в суд. По данным СМИ, иски иностранных кредиторов "ПриватБанка", потерявших деньги в ходе его национализации, чреваты блокированием возможности банка и его клиентов осуществлять расчеты через зарубежные счета. Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский.

Садовый просит власти польского Люблина забрать львовский мусор

Мэр Львова Андрей Садовый написал обращение к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать мусор из украинского города, потому что накопление большого количества твердых отходов может вызвать эпидемию, пишет Gazeta Wyborcza. Садовый в понедельник провел инспекцию полигона твердых бытовых отходов в Великих Грибовичах под Львовом. По итогам он высказал возмущение бездействием правительства в ситуации с вывозом мусора из областного центра.

МИД Польши рассекретил документ о смене проукраинского курса

МИД Польши рассекретил документ девятилетней давности, который стал "началом возврата" страны к пророссийской политике. По данным СМИ, которые утверждают, что получили доступ к документу "Тезисы о политике республики Польша по отношению к России и Украине", он был составлен 4 марта 2008 года и подписан главой департамента восточной политики МИД Ярославом Браткевичем. В части документа об отношениях с Украиной говорится, что Варшава "поддалась тактике их (украинских) элит".

Геращенко отказался выступать в телеэфире после критики зрителей

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко ("Народный фронт") отказался от участия в программе "20/22" на телеканале NewsOne после того, как узнал, что большинство телезрителей в эфире назвали информацию о покушении на него "пиаром". В понедельник советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что Служба безопасности в субботу предотвратила покушение на Антона Геращенко. Он также написал, что попытка покушения на нардепа связана с его поддержкой сайта "Миротворец" и антироссийской деятельности.

К концу года в Украине появится Служба финансовых расследований

Кабинет министров Украины намерен до конца текущего года сформировать Службу финансовых расследований, которая аккумулирует функции налоговой милиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Ранее советник главы Минфина Яна Бугримова заявляла, что Министерство финансов рассчитывало провести ликвидацию налоговой милиции и создать на ее месте службу финансовых расследований до конца 2016 года.

Активисты перекрыли Бориспольскую трассу в Киеве и подожгли шины

Активисты частично перекрыли Бориспольскую трассу на въезде в Киев. В понедельник, 23 января, активисты перекрывали трассу Киев-Одесса на въезде в Одессу. Накануне сообщалось, что в рамках предупредительно-информационной акции владельцев автомобилей на иностранной регистрации ожидается частичное перекрытие шести контрольно-пропускных пунктов в Киеве. В частности, полиция сообщала о перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП.

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале прошлого года по итогам семи лет переговоров представителями 12 стран и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видеоканал Ruptly TV на Youtube Массовый антикоррупционный марш в Доминиканской республике

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Массовый антикоррупционный марш в Доминиканской республике

В Доминиканской республике состоялся массовый антикоррупционный марш, на который вышли тысячи жителей Санто-Доминго, столицы этого острова в Карибском море. В демонстрации приняли участие лидеры общественных и политических организаций, а также представители церкви. Марш связан с историей с бразильской строительной компании Odebrecht, которая призналась в расходовании 92 миллионов долларов на подкуп доминиканских чиновников ради получения государственных контрактов.

Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма, который учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. Инициатором Дня стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей, которая и провозгласила датой "рукописного" праздника 23 января.