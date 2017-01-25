Украинцы в Польше: я люблю тебя до смерти

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Сейчас в Facebook-сообществе активно обсуждается вопрос эмиграции. И пока "диванные деятели" с остервенением ломают копья над вопросом "ехать – не ехать", многие украинцы уже давно приняли для себя решение и двинулись за пределы страны.

Страна обетованная

Абсолютным лидером среди стран, куда уезжают украинские "заробитчане", стала Польша. В 2016 году резко выросло количество выданных разрешений на постоянную работу в Польше для граждан Украины. Если в 2015 году такие разрешения получили 50 тыс. украинцев, то в прошлом году — 125 тыс. По предварительным подсчетам, количество разрешений на временную работу украинцам составляет более 1,3 млн, при этом в 2015 году таких разрешений выдали 762 тыс.

Эта статистика не считает граждан Украины, которые свободно работают в Польше и не должны получать разрешения. Это те, кто постоянно проживает в Польше, имеет "карту поляка", студенты и выпускники очной формы обучения в стране.

Власти этой страны уже разрабатывают изменения в миграционное законодательство страны, которые позволят привлечь больше рабочих из Восточной Европы, в частности из Украины.

"Безусловно, та ситуация, которая сложилась на рынке труда, нам четко показывает, что в Польше начинает не хватать рабочих рук", – призналась министр семьи, труда и социальной политики Польши Элжбета Рафальская.

Правительство Польши хочет давать украинцам визы на более длительные периоды времени, а также поощрять молодых украинцев к получению документов на постоянное проживание и польское гражданство.

Как сообщает Организация работодателей Польши, миграционная политика будет больше сориентирована на граждан Украины. Легче всего найти работу в Польше будет молодым людям до 35 лет с нужной профессиональной квалификацией.

Такая политика польских властей вызвана нехваткой рабочих рук в стране и пессимистическим демографическим прогнозом. И это проблема не одной Польши — эмиграция крушит экономику восточной Европы, констатирует британское издание The Economist.

"Впрочем, иммиграция не может заполнить пробелы, которые возникли из-за "оттока мозгов". Почти все из 400 тысяч украинцев, которые получили разрешения на постоянное проживание в Польше в 2015 году, работают в агросекторе или на строительстве. В это же время, около 30% эмигрантов из Польши имеют высшее образование. Для тех, кто покинул Восточную Европу, свобода жить и работать, где захочется, стала большим преимуществом. Но родные страны эмигрантов предстали перед серьезным вызовом. Им нужно научиться, как привлекать работников, или же придется поступиться своей экономикой", – отмечает The Economist.

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Негостеприимные поляки

Однако украинцев в Польше не всегда ждет теплый прием. В последнее время все чаще сообщается о, мягко говоря, не толерантном отношении поляков к приезжим из Украины. Немалую роль в этом сыграла и политика украинских властей в области национальной памяти. Героизация боевиков УПА, переименование улиц в их честь, осквернение памятников полякам, погибшим от рук украинских националистов, вряд ли способствуют тому, чтобы поляки с теплотой и трепетом относились к украинцам.

В мае 2015 года во время матча по регби между командами Польши и Украины в Люблине польские болельщики вывесили два баннера с надписями ксенофобского содержания. Два полотнища с надписью на польском и украинском языке "Львов вернем. Бандеровцев убьем" появились на трибунах в первой половине матча. Охрана отказала снимать баннеры, это сделали присутствующие на матче пять женщин.

В начале апреля 2016 года в польском городе Бжеще произошел конфликт между 33-летним гражданином Украины и двумя поляками 24-х и 28-ми лет. Украинец побежал в магазин, чтобы попросить вызвать правоохранителей, но неизвестные побежали за ним и избили его прямо под камерами видеонаблюдения в магазине. Свидетели утверждают, Сотрудница местных правоохранительных органов Малгожата Юрецкая подчеркнула, что причиной нападения стало происхождение и акцент потерпевшего.

Летом прошлого года сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом польского народа и провозгласил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. И хотя посол Украины в Польше Андрей Дещица и уверяет, что это существенно не повлияло на украинско-польские отношения, а официальная Варшава и подавляющая часть польского общества выступают против ухудшения отношений с Украиной, на деле все обстоит несколько иначе.

В сентябре прошлого года двое украинцев предстали перед судом за демонстрацию нацистского приветствия перед памятником на территории бывшего концлагеря Майданек в Польше. 19-летний Андрей и 21-летний Евгений проживали Люблине, где работали на складе одного из супермаркетов. Во время посещения территории бывшего концлагеря Майданек, где сейчас действует музей, они встали перед Памятником борьбы и мученичества и "начали выполнять жесты нацистского приветствия", делая фотографии на память. Прокуратура предъявила им обвинения в публичной пропаганде фашизма и осквернении Памятника борьбы и мученичества.

11 ноября в Варшаве во время "Марша независимости" растоптали и сожгли флаг Украины. Полськие власти заявили, что ответственность за сожжение украинского флага должны нести организаторы марша.

В польском городе Перемышль на "Марше орлят перемышльских и львовских", который проходил 10 декабря под патронатом мэра, участники возле здания Украинского народного центра скандировали "Смерть украинцам". Позже СБУ объявила мэра Перемышля персоной нон грата в Украине.

Совсем недавно в польском городе Жешув избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе. Среди бела дня, когда украинские студенты возвращались с учебы в общежитие, их остановили пятеро молодых мужчин и спросили, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов — Украине или Польше. Студенты ответили, что это — украинский город, после чего их назвали бандеровцами и избили. К счастью побои, не угрожают жизни и здоровью. Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 20 лет.

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Но даже такое неблагожелательное отношение поляков не останавливает украинцев в стремлении заработать именно в Польше. И на то есть веские причины – пусть тебя не особо любят, но хотя бы достойно оплачивают твой труд. А украинским властям можно посоветовать издавать для трудовых мигрантов специальные брошюры с рекомендациями, как избежать конфликтных ситуаций в стране пребывания. И это все, что власти могут сделать для граждан Украины, поскольку никаких усилий для того, чтобы наладить жизнь в самой Украине и остановить миграционный поток, они не прилагают.