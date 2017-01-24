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    ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к РФ освободить украинских журналистов

    (обновлено: )13211
    Ирина Геращенко сообщила, что в принятой ПАСЕ резолюции есть четкое требование к России: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко и Николая Семену.
    Парламентская ассамблея Совета Европы
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В ПАСЕ приняли резолюцию "Нападки на журналистов и свобода СМИ в Европе" подготовленную членом украинской делегации Владимиром Арьевым, сообщила член делегации Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook

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    По ее словам, в резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену. 

    "Жаль, что до меня так и не дошла очередь во время дебатов, хотя я заранее записывалась на них, так как в своем выступлении планировала говорить именно о пленниках Кремля и гибридной информационной войне, которую РФ ведет против Украины и против европейской демократии. Важно, что Европарламент, осознавая уровень угрозы, которые стоят перед ЕС, принял резолюцию противодействия российской пропаганде. Также планировала рассказать о старт общественного вещания в Украине", – написала она.

    "Поздравляем Володю Арьева с докладом. Требуем от РФ освободить украинских журналистов", – добавила Геращенко.

    Напомним, ранее докладчик ПАСЕ по проблеме нападения на журналистов и свободы СМИ в Европе, украинский депутат Владимир Арьев выразил обеспокоенность ситуацией в этой сфере.

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