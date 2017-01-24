ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к РФ освободить украинских журналистов

FREDERICK FLORIN / AFP

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В ПАСЕ приняли резолюцию "Нападки на журналистов и свобода СМИ в Европе" подготовленную членом украинской делегации Владимиром Арьевым, сообщила член делегации Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, в резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену.

"Жаль, что до меня так и не дошла очередь во время дебатов, хотя я заранее записывалась на них, так как в своем выступлении планировала говорить именно о пленниках Кремля и гибридной информационной войне, которую РФ ведет против Украины и против европейской демократии. Важно, что Европарламент, осознавая уровень угрозы, которые стоят перед ЕС, принял резолюцию противодействия российской пропаганде. Также планировала рассказать о старт общественного вещания в Украине", – написала она.

"Поздравляем Володю Арьева с докладом. Требуем от РФ освободить украинских журналистов", – добавила Геращенко.

Напомним, ранее докладчик ПАСЕ по проблеме нападения на журналистов и свободы СМИ в Европе, украинский депутат Владимир Арьев выразил обеспокоенность ситуацией в этой сфере.