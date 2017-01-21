Во время инаугурации Трампа в Вашингтоне задержали журналиста RT

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Корреспондент телеканала RT, которого задержала полиция во время освещения протестов в день инаугурации президента США Дональда Трампа, освобожден, сообщается на сайте телеканала.

Ранее сообщалось, что полиция Вашингтона задержала корреспондента RT, хотя он предъявил удостоверение журналиста.

"Полиция Вашингтона освободила корреспондента RT Александра Рубинштейна, задержанного накануне во время освещения протестов в день инаугурации президента США Дональда Трампа", — передает телеканал.

Противники президентства Трампа устроили акции протеста в Вашингтоне, чтобы сорвать празднование его инаугурации. К настоящему времени известно о 217 задержанных за беспорядки, пострадали 6 полицейских. Протестующие били витрины и стекла в машинах. Полиция применяет слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Трамп вступил в должность в полдень в пятницу по местному времени (19.00 по Киеву).