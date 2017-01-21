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    Во время инаугурации Трампа в Вашингтоне задержали журналиста RT

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (581)

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    Полиция Вашингтона освободила корреспондента RT Александра Рубинштейна, задержанного накануне во время освещения протестов в день инаугурации президента США Дональда Трампа.
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    @Mike_Eckel

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Корреспондент телеканала RT, которого задержала полиция во время освещения протестов в день инаугурации президента США Дональда Трампа, освобожден, сообщается на сайте телеканала.

    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    @Mike_Eckel
    Беспорядки в Вашингтоне: разбитые машины и витрины, сотни задержанных

    Ранее сообщалось, что полиция Вашингтона задержала корреспондента RT, хотя он предъявил удостоверение журналиста.

    "Полиция Вашингтона освободила корреспондента RT Александра Рубинштейна, задержанного накануне во время освещения протестов в день инаугурации президента США Дональда Трампа", — передает телеканал.

    Противники президентства Трампа устроили акции протеста в Вашингтоне, чтобы сорвать празднование его инаугурации. К настоящему времени известно о 217 задержанных за беспорядки, пострадали 6 полицейских. Протестующие били витрины и стекла в машинах. Полиция применяет слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Трамп вступил в должность в полдень в пятницу по местному времени (19.00 по Киеву).

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