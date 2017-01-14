Комитет защиты журналистов требует от Украины разрешить вещание "Дождя"

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) считает, что власти Украины должны "немедленно пересмотреть указ о запрете вещания в стране независимого российского телеканала "Дождь".

Как указывается в заявлении, "накануне "Дождь" сообщил, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию отдал распоряжение украинскому партнеру телеканала — компании "Воля" прекратить вещание к середине февраля".

Региональный координатор КЗЖ Нина Огнянова назвала это "грубой цензурой", которая, по ее словам, "лишит русскоговорящих телезрителей в Украине "противовеса" подконтрольным государству российским СМИ".

Смотрите также: Журналист канала "Дождь" демонстративно отрезал себе "украинский чуб"

Ранее профильный сайт о средствах массовой информации "Детектор медиа" со ссылкой на решение Нацсовета сообщил, что регулятор обязал провайдеров отключить "Дождь" из-за позиции по Крыму. Отмечается, что "Дождь" был исключен из списка каналов, разрешенных к трансляции, из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации. Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования, ориентировочно 13 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту ситуацию "продолжением деструктивной линии украинской стороны".