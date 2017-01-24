Власть всерьез готовится к выборам - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что до весны, на которую эксперты прогнозировали досрочные выборы в Раду, еще далеко, в воздухе уже запахло предвыборной лихорадкой. О целом ряде признаков приближающихся досрочных выборов РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Одним из главных признаков приближения выборов можно назвать активизацию старых политических проектов и начало большого количества новых, — говорит эксперт. — Из тех, кто раньше был на политической орбите, мы видим внезапно проснувшийся "Народный фронт", который в последнее время генерирует огромное количество месседжей. В этой связи нельзя не отметить возвращение Арсения Яценюка. Также нельзя не заметить активную деятельность таких проектов как Аграрная партия, "Вільні люди", Национальный корпус. Накануне выборов новые проекты появляются словно грибы после дождя".

В качестве признаков приближающихся выборов эксперт отметил также активную борьбу за медиаресурсы.

"Конфликты вокруг "112" канала, "Радио Вести", телеканала "1+1", NewsOne — такая же попытка получить лучшие стартовые позиции, захватить контроль на медиа накануне избирательной кампании", — говорит он.

По словам Бортника, к признакам того, что политики начали готовится к выборам, можно отнести и возросший уровень популизма в их обещаниях.

"Правительство постоянно бравирует резким повышением минимальной заработной платы, в Кабмине критикуют других политиков за социальный популизм, но сами заняты тем же самым. С новой волной начали обсуждать языковой вопрос, который вряд ли сейчас является наиболее актуальным. Сюда же можно отнести мелькание в СМИ таких неоднозначных персонажей, как Сергей Пашинский и Антон Геращенко", — отметил политолог.

К пока еще не объявленной избирательной кампании, по мнению специалиста, подключился даже президент Петр Порошенко.

"Сообщение о продаже фабрики Roshen в Липецке можно отнести сюда же. Несмотря на волну критики, президент два года не собирался избавляться от этого актива, а тут неожиданно решил продать его. Глава государства и его команда прекрасно понимают, что выборы в Украине не за горами, поэтому пытаются избавиться от того, что может серьезно ударить по рейтингам", — считает эксперт.

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Вместе с тем, Бортник уверен, что ради собственных предвыборных рейтингов политики готовы забыть о тех вещах, которые по идее нужно решать в первую очередь.

"Никто не будет говорить о Минском процессе или безвизовом режиме. Чтобы не гневить избирателя этих тем будут стараться тщательно избегать. То, что политики потеряли способность решать важные для общества вопросы, говорит о том, что государство находится в стадии предварительной избирательной кампании", — подытожил политолог.