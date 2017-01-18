Билецкий передал Матиосу документы о "коррупции в Нацгвардии"

Народный депутат ("Народный фронт"), лидер партии "Национальный корпус", основанной на базе полка спецназначения МВД "Азов" Андрей Белецкий передал главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу документы, которые, по его словам, свидетельствуют о коррупции руководства Нацгвардии.

"Белецкий передал (…) Матиосу первую часть доказательств о коррупции руководства Национальной гвардии Украины. Документы переданы в подтверждение заявления Белецкого, сделанного им 14 января 2017 года", — сказано в сообщении пресс-службы "Азова".

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На днях Билецкий заявил о "крышевании" руководством Нацгвардии офицеров-сепаратистов, а также о коррупционной составляющей в НГ и систематическом уничтожении добровольческих батальонов.

Национальная гвардия обратилась в военную прокуратуру и СБУ с просьбой проверить эти факты. Вскоре главный военный прокурор Матиос заявил, что заявления Билецкого относительно Нацгвардии будут проверены "тщательно, беспристрастно и по закону".