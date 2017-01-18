наверх
18.01.201701:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.52+ 0.15
  • USD27.63- 0.09
Рубрики
Ещё
    Видео

    Билецкий передал Матиосу документы о "коррупции в Нацгвардии"

    (обновлено: )16
    На днях экс-комбат "Азова" заявил о "крышевании" руководством Нацгвардии офицеров-сепаратистов, а также о коррупционной составляющей в НГ и систематическом уничтожении добровольческих батальонов.
    Канал на Youtube Нацjональнjuj Корпусf

    Народный депутат ("Народный фронт"), лидер партии "Национальный корпус", основанной на базе полка спецназначения МВД "Азов" Андрей Белецкий передал главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу документы, которые, по его словам, свидетельствуют о коррупции руководства Нацгвардии.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Билецкий против Нацгвардии. Нас ждет серьезный конфликт - Золотарев

    "Белецкий передал (…) Матиосу первую часть доказательств о коррупции руководства Национальной гвардии Украины. Документы переданы в подтверждение заявления Белецкого, сделанного им 14 января 2017 года", — сказано в сообщении пресс-службы "Азова".

    Читайте также — Лидер "Азова" Билецкий, Нацгвардия и нацбезопасность: подробности скандала

    На днях Билецкий заявил о "крышевании" руководством Нацгвардии офицеров-сепаратистов, а также о коррупционной составляющей в НГ и систематическом уничтожении добровольческих батальонов.

    Национальная гвардия обратилась в военную прокуратуру и СБУ с просьбой проверить эти факты. Вскоре главный военный прокурор Матиос заявил, что заявления Билецкого относительно Нацгвардии будут проверены "тщательно, беспристрастно и по закону".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Wikileaks
    Смена власти в США
    На месте перестрелки в Олевске Житомирской области
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину