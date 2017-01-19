наверх
19.01.201702:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Общество

    Регистрация бездомных нужна власти для будущих выборов - Раимов

    (обновлено: )4
    Политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что регистрация людей без определенного места жительства поможет увеличить количество избирателей.
    Дмитрий Раимов
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада намерена пересчитать всех бездомных. Первый шаг на этом пути народные избранники уже сделали, поддержав в первом чтении законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

    Мэр Днепра Борис Филатов в больнице
    Facebook Borys Filatov
    Филатов и больница. Обсуждение в соцсетях

    Какие цели преследуют законодатели таким решением рассказал политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Первая задача, конечно же, это надвигающаяся избирательная кампания, о ней говорят достаточно давно, это ближайшие годы: либо в этом году, либо в начале следующего возможны досрочные парламентские выборы. Кто такие бездомные и как они голосовали раньше? Не голосовали практически никак. Были эти центры регистрации, там их несколько сотен человек было зарегистрировано, в некоторых областях и больше. То есть, эти люди как-то голосовали. Но бездомных в Украине в разы больше. И если их зарегистрировать по одному адресу или по разным адресам, по областям, в областных центрах или каких-то городках, просто даже в этих центрах соцпомощи, мы получаем эти списки избирателей и возможность, чтобы эти списки избирателей голосовали", — пояснил эксперт.

    Напомним, ранее сообщалось об увеличении количества бездомных в Киеве

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Брифинг народного депутата Надежды Савченко. Полная версия
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко
    Джозеф Байден
    Смена власти в США
    Гривна
    Экономика Украины. Падение гривны