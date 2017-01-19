Регистрация бездомных нужна власти для будущих выборов - Раимов

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада намерена пересчитать всех бездомных. Первый шаг на этом пути народные избранники уже сделали, поддержав в первом чтении законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Какие цели преследуют законодатели таким решением рассказал политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Первая задача, конечно же, это надвигающаяся избирательная кампания, о ней говорят достаточно давно, это ближайшие годы: либо в этом году, либо в начале следующего возможны досрочные парламентские выборы. Кто такие бездомные и как они голосовали раньше? Не голосовали практически никак. Были эти центры регистрации, там их несколько сотен человек было зарегистрировано, в некоторых областях и больше. То есть, эти люди как-то голосовали. Но бездомных в Украине в разы больше. И если их зарегистрировать по одному адресу или по разным адресам, по областям, в областных центрах или каких-то городках, просто даже в этих центрах соцпомощи, мы получаем эти списки избирателей и возможность, чтобы эти списки избирателей голосовали", — пояснил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось об увеличении количества бездомных в Киеве.