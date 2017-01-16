Филатов и больница. Обсуждение в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мэр – тоже человек, он тоже может заболеть и попасть в больницу…. Вот только мало кто ожидает от отечественных мэров "попадания" в отечественные лечебницы. Однако порой случается и такое. К примеру, накануне градоначальник Днепра Борис Филатов сообщил, что попал в "скорую помощь". Об этом он написал на странице в Facebook. По словам Филатова, с ним произошел обычный аллергический приступ.

Достоверность своего пребывания в лечебнице мэр Днепра проиллюстрировал фотографиями и ярчайшим описанием увиденного: "В приемном покое спят бомжи, которых привозит сюда полиция. У медсестры разбита рука. Обломком швабры. Алкаш напал. Полиция, наоборот, не приехала. Ну и входные двери. Пытался стулом выломать буйнопомешанный". Потрясенный увиденным Филатов пообещал уже на следующей сессии принять муниципальную программу охраны лечебных учреждений.

В украинском сегменте соцсетей искренность намерений Филатова оценили весьма неоднозначно, как и саму необходимость врачебной помощи: "что-то мне кажется, что это был голый пиар. Для того чтобы уколоть антигистаминчик, ехать по "скорой" в больницу совершенно не обязательно".

Однако большинство украинцев согласны с Филатовым: качество обслуживания и охрана в украинских больницах действительно далеки от идеала.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook