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    Филатов и больница. Обсуждение в соцсетях

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    В соцсетях – небывалый ажиотаж: Борис Филатов "решил испытать немного экстрима, то бишь, обычной жизни пересичного украинца" – мэр Днепра попал в обычную больницу, куда его отвезла обычная "скорая". Как отреагировали на это событие украинцы?
    Мэр Днепра Борис Филатов в больнице
    Facebook Borys Filatov

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Мэр – тоже человек, он тоже может заболеть и попасть в больницу…. Вот только мало кто ожидает от отечественных мэров "попадания" в отечественные лечебницы. Однако порой случается и такое. К примеру, накануне градоначальник Днепра Борис Филатов сообщил, что попал в "скорую помощь". Об этом он написал на странице в Facebook. По словам Филатова, с ним произошел обычный аллергический приступ.

    Достоверность своего пребывания в лечебнице мэр Днепра проиллюстрировал фотографиями и ярчайшим описанием увиденного: "В приемном покое спят бомжи, которых привозит сюда полиция. У медсестры разбита рука. Обломком швабры. Алкаш напал. Полиция, наоборот, не приехала. Ну и входные двери. Пытался стулом выломать буйнопомешанный". Потрясенный увиденным Филатов пообещал уже на следующей сессии принять муниципальную программу охраны лечебных учреждений.

    В украинском сегменте соцсетей искренность намерений Филатова оценили весьма неоднозначно, как и саму необходимость врачебной помощи: "что-то мне кажется, что это был голый пиар. Для того чтобы уколоть антигистаминчик, ехать по "скорой" в больницу совершенно не обязательно".

    Однако большинство украинцев согласны с Филатовым: качество обслуживания и охрана в украинских больницах действительно далеки от идеала. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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