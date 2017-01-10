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Торговый центр в Стамбуле стал приютом для бездомных животных

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Торговый центр в районе Бакыркёй стал для животных импровизированным приютом, где бродячих собак не только впустили и досыта накормили, но и заботливо укрыли теплыми пледами.
Торговый центр в Стамбуле стал приютом для бездомных животных
@Hurriyet

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Стамбуле, где холода и аномально интенсивный снегопад привели к отмене занятий в школах и около 500 международных авиарейсов, сотрудники одного из торговых центров показали пример доброты и милосердия.

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Как сообщают турецкие СМИ, торговый центр в районе Бакыркёй (Bakırköy), специализирующийся в основном на продаже продуктов питания и текстильной продукции, открыл свои двери для бездомных животных, став для них импровизированным приютом. Бродячих собак сюда не только впустили и досыта накормили, но и заботливо укрыли теплыми пледами. Новость, которой поделилась в соцсетях  турецкая защитница прав  животных Эдже Оджал (Ece Öcal), мгновенно распространилась по социальным и информационным ресурсам. "Бездомные животные очень нуждаются в человеческой доброте, особенно в такую непогоду. Помогите им, поделитесь теплом вашего сердца, и они будут благодарны вам до конца жизни", — цитирует Оджал  портал СNN Türk.


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В сеть также попали фото аномального снегопада в Стамбуле.

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