Соцсети обсудили обиду Геращенко на мнение людей

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Нардеп Антон Геращенко, не так давно радостно заявивший о втором дне рождения, после неудавшегося покушения, сегодня преисполнен совсем иными чувствами. Политик даже передумал принимать участие в программе "20/22" после того, как узнал, что все зрители, прокомментировавшие информацию о покушении на парламентария, сходятся в одном: это было не покушение, а "инсценировка" и "пиар".

Буквально в понедельник 23 января советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что Служба безопасности в субботу, 21 января, предотвратила покушение на Антона Геращенко. По его словам, попытка покушения на нардепа связана с его поддержкой сайта "Миротворец" и антироссийской деятельности. Сам Геращенко заявил, что покушение на него готовили в РФ.

В украинском сегменте соцсетей обида политика трансформировалась в шумное продолжение предыдущей темы о покушении. При этом далеко не все соотечественники испытывают только недоверие: "Озвученные Геращенко вещи вполне реалистичны. Однако это отнюдь не означает, что это правда. Самому Геращенко и силовым ведомствам придется приложить немало усилий, чтобы доказать обществу свою правоту".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook