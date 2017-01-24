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    Соцсети обсудили обиду Геращенко на мнение людей

    (обновлено: )111780
    После скандального заявления о предотвращении покушения на жизнь нардепа Антона Геращенко, политик оказался в центре новой шумной истории. На этот раз имидж народного избранника подкосило народное же недоверие. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Антон Геращенко
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Нардеп Антон Геращенко, не так давно радостно заявивший о втором дне рождения, после неудавшегося покушения, сегодня преисполнен совсем иными чувствами. Политик даже передумал принимать участие в программе "20/22" после того, как узнал, что все зрители, прокомментировавшие информацию о покушении на парламентария, сходятся в одном: это было не покушение, а "инсценировка" и "пиар". 

    Буквально в понедельник 23 января советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что Служба безопасности в субботу, 21 января, предотвратила покушение на Антона Геращенко. По его словам, попытка покушения на нардепа связана с его поддержкой сайта "Миротворец" и антироссийской деятельности. Сам Геращенко заявил, что покушение на него готовили в РФ. 

    В украинском сегменте соцсетей обида политика трансформировалась в шумное продолжение предыдущей темы о покушении. При этом далеко не все соотечественники испытывают только недоверие: "Озвученные Геращенко вещи вполне реалистичны. Однако это отнюдь не означает, что это правда. Самому Геращенко и силовым ведомствам придется приложить немало усилий, чтобы доказать обществу свою правоту". 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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