Бондаренко: закон о языке - убийство мира и стабильности в Украине

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Народные депутаты предлагают внедрить законопроект "О государственном языке" вместо закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Кивалова-Колесниченко. Они считают, что последний противоречит Конституции.

Сам же законопроект "О государственном языке" предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной, а и в общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона нардепы предлагают ввести штрафы и уголовную ответственность.

Политический эксперт, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко убежден, что разговоры о принятии радикального языкового закона связаны с возможными досрочными выборами.

"Инициатива языкового закона связана не столько с тем, чтобы он был принят, сколько для того, чтобы зарисоваться перед избирателями из западно-украинских областей. Совершенно неслучайно недавно возникло сообщение о продаже фабрики Roshen в Липецке. Политические силы сейчас готовятся к досрочным выборам и поэтому делают все для того, чтобы станцевать ритуальные танцы перед своим электоратом. Каждый хочет набрать баллы или же наоборот не допустить падения тех рейтингов, которые были зафиксированы ранее. Именно это и лежит в основе языкового закона", — отмечает политолог.

По словам эксперта, автора скандального законопроекта, скорее всего, и не рассчитывают на его принятие в Верховной Раде.

"Вряд ли кто-то из инициаторов закона надеется, что он пройдет через Верховную Раду. Но в то же время можно будет легко играть в свою игру — приезжая во Львов или Тернополь, рассказывать о героических попытках добиться доминирования и гегемонии украинского языка. Потом можно рассказывать о пятой колонне, о происках России и Путина и т. д." — считает Бондаренко.

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Политолог уверен, что даже если документ будет внесен на рассмотрение ВР, парламент откажется утвердить эту инициативу.

"Лично я не верю в принятие этого закона. По крайней мере, все прекрасно понимают, что этот закон самоубийственный для мира и стабильности в Украине. Если раньше часть русскоязычных граждан поддерживали Майдан, исходя из того, что он был не против русского языка и культуры, то после принятия закона большая часть людей отойдет от Майдана и не будет воспринимать эту позицию. Подобного рода действия, направленные на часть украиноязычного электората, вряд ли будут восприняты в обществе", — подытожил он.