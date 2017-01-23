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    Бондаренко: закон о языке - убийство мира и стабильности в Украине

    (обновлено: )437110
    По словам политического эксперта Костя Бондаренко, инициативы по тотальной украинизации вряд ли будут приняты большей частью украинского общества.
    Кость Бондаренко
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Народные депутаты предлагают внедрить законопроект "О государственном языке" вместо закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Кивалова-Колесниченко. Они считают, что последний противоречит Конституции. 

    Сам же законопроект "О государственном языке" предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной, а и в общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона нардепы предлагают ввести штрафы и уголовную ответственность. 

    Политический эксперт, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко убежден, что разговоры о принятии радикального языкового закона связаны с возможными досрочными выборами.

    Андрей Тетерук. Архивное фото
    УНИАН
    В Раду внесены два новых "языковых" закона. Комментарий депутатов

    "Инициатива языкового закона связана не столько с тем, чтобы он был принят, сколько для того, чтобы зарисоваться перед избирателями из западно-украинских областей. Совершенно неслучайно недавно возникло сообщение о продаже фабрики Roshen в Липецке. Политические силы сейчас готовятся к досрочным выборам и поэтому делают все для того, чтобы станцевать ритуальные танцы перед своим электоратом. Каждый хочет набрать баллы или же наоборот не допустить падения тех рейтингов, которые были зафиксированы ранее. Именно это и лежит в основе языкового закона", — отмечает политолог.

    По словам эксперта, автора скандального законопроекта, скорее всего, и не рассчитывают на его принятие в Верховной Раде. 

    "Вряд ли кто-то из инициаторов закона надеется, что он пройдет через Верховную Раду. Но в то же время можно будет легко играть в свою игру — приезжая во Львов или Тернополь, рассказывать о героических попытках добиться доминирования и гегемонии украинского языка. Потом можно рассказывать о пятой колонне, о происках России и Путина и т. д." — считает Бондаренко.

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    Политолог уверен, что даже если документ будет внесен на рассмотрение ВР, парламент откажется утвердить эту инициативу. 

    "Лично я не верю в принятие этого закона. По крайней мере, все прекрасно понимают, что этот закон самоубийственный для мира и стабильности в Украине. Если раньше часть русскоязычных граждан поддерживали Майдан, исходя из того, что он был не против русского языка и культуры, то после принятия закона большая часть людей отойдет от Майдана и не будет воспринимать эту позицию. Подобного рода действия, направленные на часть украиноязычного электората, вряд ли будут восприняты в обществе", — подытожил он.

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