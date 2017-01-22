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    Порошенко заявил, что не допустит досрочных выборов в Раду

    (обновлено: )22606
    Президент подчеркнул, что всеми законными способами будет противодействовать попыткам дестабилизировать Украину и "свести на нет все те тяжелые шаги и первые результаты, которые обеспечила власть".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что не допустит дестабилизации в Украине и досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил в воскресенье в обращении по случаю Дня соборности Украины.

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    "Должен огорчить кое-кого и в Киеве, и также в Москве, где особо слабые на язык политики не скрывают российской ставки на организацию в Украине искусственных протестов и досрочных парламентских выборов. Как президент, всеми законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать нашу страну и свести на нет все те тяжелые шаги и первые результаты, которые обеспечила власть и буквально выстрадал наш украинский народ", — отметил президент.

    Парламент Украины текущего созыва был избран на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, срок его полномочий истекает в 2019 году. Согласно данным последних соцопросов, деятельность парламента не поддерживают 87% украинцев.

    Ряд оппозиционных фракций в Верховной Раде требуют провести досрочные выборы в парламент, так как, по их мнению, текущий созыв Рады является недееспособным. Вместе с тем, руководство Украины считает, что перевыборы могут привести к дестабилизации в стране.

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