Геращенко и его покушение: лучшие фотожабы

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что спецслужба предотвратила покушение на депутата Рады Антона Геращенко. По словам главы СБУ, двое подозреваемых в исполнении покушения задержаны, они являются ранее судимыми гражданами Украины. Преступление планировалось с применением самодельного взрывного устройства.

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Позднее Геращенко сообщил, что покушение на него готовили в России. Также нардеп отказался от участия в программе "20/22" на телеканале NewsOne после того, как узнал, что большинство телезрителей в эфире назвали информацию о покушении на него "пиаром".

Вместе с тем пользователи соцсетей отреагировали на новость по предотвращению покушения фотожабами.