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    Фотоленты

    Геращенко и его покушение: лучшие фотожабы

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (334)

    (обновлено: )55070
    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
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    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
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    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
    Twiiter @Reichskommissar
    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
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    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Facebook Ивана Лендела
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    ©Petrenko
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Facebook Александра Волкова
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Facebook Александра Волкова
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Twiiter @o4enrad1
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Twitter @KremlinResident
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Фотожабы на покушение Антона Геращенко
    Facebook Максима Савчука

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    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко

    Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что спецслужба предотвратила покушение на депутата Рады Антона Геращенко. По словам главы СБУ, двое подозреваемых в исполнении покушения задержаны, они являются ранее судимыми гражданами Украины. Преступление планировалось с применением самодельного взрывного устройства.

    Читайте также: О чем говорит страна: а было ли покушение на Геращенко?

    Позднее Геращенко сообщил, что покушение на него готовили в России. Также нардеп отказался от участия в программе "20/22" на телеканале NewsOne после того, как узнал, что большинство телезрителей в эфире назвали информацию о покушении на него "пиаром". 

    Вместе с тем пользователи соцсетей отреагировали на новость по предотвращению покушения фотожабами.

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