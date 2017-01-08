Бурный и переломный 2017 год: все выборы и референдумы года

Владимир Матвеев

После громких событий 2016 года, а именно — британского референдума о выходе из ЕС и избрания Дональда Трампа президентом США – в 2017 году предстоит серия важных выборов в Европе, что создаст в Евросоюзе большую политическую нестабильность и может привести к тому, что через год Европа будет иметь совсем другой вид, нежели сейчас.

Долговой и миграционный кризисы в ЕС, кризис банковской системы, нестабильность экономик периферийных стран блока, возрастающие недовольства граждан и угрозы терактов создают основу для окончательного кризиса доверия к власти в государствах ЕС. Ярким примером тому являются референдумы в Великобритании и Италии, а также результаты президентских и парламентских выборов в ряде стран в 2016.

В 2017 году в мире пройдут избирательные кампании, которые окажут влияние на развитие международных процессов. Если в Европе велика вероятность, что к власти придут евроскептики, то в странах Азии вероятнее всего, в основном у власти останутся прежние президенты, лидеры.

Приведем краткий перечень наиболее важных предстоящих выборов и плебисцитов.

Европа

15 марта 2017 года должны пройти парламентские выборы в Нидерландах. На них в качестве основного соперника партий правящей коалиции выступит правая Партия свободы. Ее глава Герт Вилдерс известен резкой критикой Евросоюза, антиисламской риторикой и позитивным отношением к политике Москвы. Партия Вилдерса близка к тому, чтобы получить большинство голосов, однако их может не хватить для формирования нового правительства.

На май 2017-го назначены президентские выборы во Франции. Французы, скорее всего, будут выбирать между экс-премьер-министром Франции Франсуа Фийоном и главой "Национального фронта" Марин Ле Пен. Эксперты сегодня отдают победу Фийону.

И консервативный Фийон, и лидер евроскептической правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, являющиеся сейчас фаворитами в борьбе за президентский пост, выступают за отмену санкций ЕС в отношении России.

При этом в основе предвыборной программы партии под руководством Марин Ле Пен – обещания вывести Францию из еврозоны и ужесточить миграционную политику. Она также сказала, что в случае победы она объявит референдум о выходе страны из Евросоюза.

На сентябрь 2017-го года назначены значимые не только для ФРГ, а и всего ЕС выборы депутатов Бундестага, по итогам которых будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая вновь переизбрана лидером правящего Христианско-демократического союза, заявила о намерении вновь баллотироваться на этот пост в качестве лидера этого союза. Однако рейтинг Меркель значительно упал из-за ошибок в 2015- начале 2016 гг. в миграционной политике, которая привела к серьезному миграционному кризису.

В этом контексте существенно повысился рейтинг евроскептической партии "Альтернатива для Германии" (AfD), добившейся успехов в ряде региональных выборов. Данная партия выступает за резкое ужесточение миграционной политики, ограничение полномочий органов ЕС и отмену санкций против РФ. Она также требует проведение референдума о выходе из еврозоны и возвращение национальной валюты.

Провал референдума относительно реформы премьер-министра Италии Маттео Ренци, провоцирует досрочные выборы в итальянском парламенте и нестабильность в Европе. Итальянцы проголосовали на референдуме против изменений в Конституцию и Ренци, после чего глава итальянского правительства объявил о своей отставке.

Министр внутренних дел Италии Анджелино Альфано не исключает проведения парламентских выборов уже в феврале-марте 2017 года. Две крупнейшие оппозиционные партии – евроскептическое движение "Пять звезд" и ультраправая "Лига севера" – настаивают на досрочных выборах.

Парламент Каталонии принял решение о проведении референдума о независимости не позднее сентября 2017 года. По словам лидера области, он обратится к Мадриду с предложением о референдуме, который мог бы состояться в июне-июле 2017 года.

В июне этого года парламент Каталонии принял план выхода из состава королевства, предусматривающий создание одностороннего механизма для обретения независимости, против чего выступает официальный Мадрид.

Шотландия может провести еще один референдум о независимости в 2017 году, если ей не удастся сохранить тесные связи с Евросоюзом. Шотландия крайне недовольна тем, что во время голосования по вопросу Brexit 23 июня она изъявила желание остаться в ЕС, а теперь должна выходить из блока как часть Соединенного королевства. Как один из путей решения проблемы, Шотландия может остаться в ЕС, не выходя из состава Соединенного королевства.

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Наряду с этим, примерно на год затянется определение условий выхода Великобритании из ЕС, в пользу которого большинство жителей Соединенного Королевства высказались в июне. Пока не ясно, каковы будут отношения Великобритании и ЕС после того, как Brexit официально станет реальностью.

Очередные президентские выборы в Сербии могут быть назначены на 9 апреля 2017 года, сообщил глава государства Томислав Николич. Сам сербский лидер, имеющий право на второй президентский мандат, воздержался от ответа на вопрос, будет ли выставлять свою кандидатуру. Ожидается, что дату назовут официально в феврале или начале марта 2017 года.

В январе 2018 года и в октябре 2017 года в Чехии будут избирать президента и членов Нижней Палаты парламента, соответственно. На парламентских выборах ожидается победа партии евроскептиков под названием ANO, которую возглавляет миллиардер Андрей Бабиш. Однако экономическая программа этой партии не предусматривает выхода из ЕС и отказа от евро.

Очередные выборы самоуправлений в Латвии назначены на июнь 2017 года. 3 июня 2017 года в Латвии состоятся выборы в городские и краевые думы, — в ходе которых предстоит избрать депутатов в девять городских и 110 краевых дум. Очередные муниципальные выборы в Эстонии также пройдут в 2017 году.

Президент Албании Буяра Нишани установил 18 июня 2017 года в качестве даты парламентских выборов. Албанский президент издал указ об избрании 140 депутатов на четырехлетний срок. Албания прокладывает себе путь к запуску переговоров о членстве в Евросоюзе.

Президентом Швейцарии на 2017 год избрана представительница центристской Демократическо-христианской партии (ДХП) Дорис Лойтхард, возглавляющая в правительстве Федеральный департамент (министерство) охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи. Итоги выборов не приведут к изменению внешней или внутренней политики Швейцарии.

Выборы в Норвегии проходят каждый второй год. Выборы в Стортинг и в органы местного самоуправления проводятся поочередно. То есть состав Стортинга выбирается каждые четыре года, то же самое касается и муниципальных органов и советов фюльке. В 2017 г. состоятся выборы в Стортинг.

Азия и другие страны мира

В 2017 году пройдут президентские выборы в Кыргизстане. Глава Кыргызстана предлагает провести выборы президента в октябре 2017 года. Действующий президент Алмазбек Атамбаев не намерен баллотироваться, так как это запрещено ему законом.

Президентские выборы в Туркменистане пройдут 12 февраля 2017 года. Такое решение принял парламент Туркменистана (Меджлис). В настоящее время главой государства является Гурбангулы Бердымухамедов. Он избирался на этот пост дважды и скорее всего, победит на грядущих выборах. В новом основном законе снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом этой страны.

На апрель 2017 год назначены президентские выборы в Южной Осетии. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что примет участие в предстоящих весной 2017 года выборах главы республики.

Также должен пройти референдум в Южной Осетии 2017 года. На плебисцит будет вынесен вопрос о фактическом присоединении республики Южная Осетия к РФ.

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На 22-30 апреля 2017 года назначены парламентские выборы в Армении. Согласно изменениям к Конституции, принятым на референдуме 6-го декабря 2015 года, Национальное собрание впервые будет избрано исключительно на пропорциональной основе. Армения станет парламентской республикой, начиная со следующих выборов. Президент Армении Серж Саргсян утверждает, что при изменении строя государственного управления он не будет претендовать ни на пост президента, ни на пост главы правительства. Однако если на ближайших выборах победит его Республиканская партия, то он может стать премьером.

19 мая 2017 года состоятся президентские выборы в Иране. Эту дату одобрил Наблюдательный совет, призванный следить за соблюдением норм ислама в стране орган власти. Выход из предстоящей президентской гонки Махмуда Ахмадинежада и Касема Сулеймани практически гарантирует Роухани переизбрание на второй срок.

Парламент Южной Кореи объявил в декабре импичмент президенту страны Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала, что приведет к досрочным президентским выборам в июне 2017.

Также во второй половине 2017 г. в КНР пройдет XIX съезд Коммунистической партии Китая. В заявлении, принятом по итогам завершившегося 27 октября шестого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 18-го созыва, подчеркивается, что съезд станет важнейшим событием в политической жизни партии и государства.