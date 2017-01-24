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    Общество

    Арьев обеспокоен притеснениями журналистов в Европе

    (обновлено: )6802
    Парламентарий сказал, что "защита свободы СМИ - основополагающая ценность в Европе, но ситуация ухудшается". Он обратился к ПАСЕ с призывом защитить журналистов.
    Владимир Арьев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Докладчик ПАСЕ по проблеме нападения на журналистов и свободы СМИ в Европе, украинский депутат Владимир Арьев выразил обеспокоенность ситуацией в этой сфере.

    Представляя свой документ, парламентарий сказал, что "защита свободы СМИ — основополагающая ценность в Европе, но ситуация ухудшается". Он обратился к ПАСЕ с призывом защитить журналистов.

    "В 2015 году на журналистов нападают во время демонстраций, и на СМИ во многих странах осуществляются нападения. 60 человек было убито, 120 было арестовано в Турции, в Азербайджане, в России, на украинской территории, которая оккупирована РФ", — отметил он. 

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    "Мы должны просить у России освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семёну… Необходимо бороться с преследованием независимых СМИ в России, в Крыму, включая телевидение крымских татар", — сказал депутат, при этом не приведя конкретных доказательств преследования независимых СМИ.

    Ариев также выразил обеспокоенность тем фактом, что "в некоторых государствах-членах (ПАСЕ) есть криминализация диффамации, есть нападки на независимые СМИ, отсутствие прозрачности во владении СМИ, ограничение прав журналистов, есть возможности дискриминации".

    Он добавил, что журналистам не дают беспрепятственно работать в зонах конфликтов, в том числе на территории Украины.

    "Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина — там ситуация близка к конфликту, некоторые говорят, что это замороженный конфликт, вот в Нагорном Карабахе тоже, в Украине, в Крыму, в других регионах восточной Украины. Это касается всех этих стран, и, конечно, ситуация в СМИ заслуживает нашего внимания. Есть проблемы ненависти, не дают журналистам работать в зонах конфликта беспрепятственно. Есть большие проблемы в этих странах, невозможно контролировать свободу СМИ на оккупированных территориях", — сказал он.

    Напомним, ранее Национальный совет по телевидению и радиовещанию отдал распоряжение украинскому партнеру телеканала "Дождь" — компании "Воля" прекратить вещание к середине февраля". Региональный координатор КЗЖ Нина Огнянова назвала это "грубой цензурой", которая, по ее словам, "лишит русскоговорящих телезрителей в Украине "противовеса" подконтрольным государству российским СМИ".

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