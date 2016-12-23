СБУ запретила в 2016-м въезд более 60 российским журналистам

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины по итогам 11 месяцев 2016 года запретила на территорию страны въезд 1374 иностранным гражданам, в том числе 523 гражданам РФ, среди которых 44 военнослужащих и 61 журналист, сообщает пресс-служба спецслужбы.

В частности, 394 иностранцам из общего числа въезд был запрещен "за деятельность, которая угрожает национальной безопасности государства", сказано в сообщении.

Кроме того, принудительно выдворено с территории Украины 20 иностранных граждан, еще 64 возвращены в страны, гражданами которых они являются.

За 11 месяцев 2016 года по направлению контрразведки начато 330 уголовных производств. Из них по ст. 114 УК (шпионаж) — в отношении пяти иностранцев (в т.ч. двух граждан РФ), осуждено 1 лицо; по ст. 111 УК (государственная измена) — в отношении 84 граждан Украины, осуждены 8 человек. В общем вынесен приговор суда 74-м лицам, добавили в пресс-службе.

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Президент Украины Петр Порошенко 27 мая ввел санкции против целого ряда руководителей российских СМИ. В новый санкционный список вошли 17 журналистов, в частности, главный редактор телеканала RT и международного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, бывший главный редактор телеканала LifeNews и газеты "Известия" Александр Потапов, генеральный директор информагентства ТАСС Сергей Михайлов.