Дело не в Савченко, делегацию Украины в ПАСЕ переформатировали - Береза

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"
Народный депутат Борислав Береза будет представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы вместо исключенной из делегации Надежды Савченко. Об этом сообщила народный депутат Анна Гопко.
Борислав Береза, который был заместителем Надежды Савченко, два года постоянно ездил в ПАСЕ. По словам Гопко, Береза будет представлять Украину и отстаивать интересы государства. Депутат также сообщила о том, что заместитель Березы на этой должности пока не назначен.
О том, чем будет заниматься народный депутат Украины Борислав Береза на новой должности, он лично рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы.
Вы будете занимать место Надежды Савченко?
— Я не буду занимать место Надежды Савченко. Надежда Савченко была внеквотно назначена ВР для того, чтобы достать ее из застенков Путина. В данный момент я был заместителем Надежды Савченко, а сама Савченко была основным членом. На весь тот период, который Надежда находилась в застенках Кремля, я ездил в ПАСЕ, выступал на сессиях, работал в комитетах, работал в самой Ассамблее. Поэтому говорить о том, что я вместо нее или как-то иначе… Произошло полностью переформатирование делегации Украины в ПАСЕ.
Мы опираемся на слова Анны Гопко.
— Она оговорилась, считайте, что она оговорилась.
Ваша работа изменится в качестве постоянного члена делегации Украины в ПАСЕ?
— На самом деле, различий практически нет. Придется и дальше работать, придется и дальше выполнять все те же функции, которые я и раньше выполнял, и дальше отстаивать интересы Украины, то есть здесь изменения качественные никакие не произойдут. Единственное, что поменялся статус.
Вы поддерживаете решение об исключении Савченко из делегации? Вы голосовали за это?
— Я не голосовал, потому что я болел. Я могу сказать, что считаю это решение абсолютно правильным. Я несколько раз говорил, что она путает свои интересы и интересы Украины, свои политические интересы и политические интересы Украины. Дело в том, что в Парламентской ассамблее нет каких-то партий, там мы все единая делегация. Там нет БПП, «Батькивщины», там нет «Народного фронта» или Радикальной партии, там нет «Самопомичи» или Оппоблока, там есть представители Украины, и мы все единой командой отрабатываем поставленную перед нами задачу. А Надежда диссонировала, она достаточно часто говорила вещи, которые не то, что не совпадали с нашей позицией, а полностью противопоставляла себя всей Украине. Поэтому было принято такое решение. Это решение абсолютно оправдано.
Часто эксперты и ряд политиков высказываются, что исключение Савченко из делегации ПАРЕ плохо скажется на имидже Украины.
— Хочу сразу объяснить. Каждый год парламентские делегации, которые представляют интересы своих стран в ПАСЕ, в них происходит переформатирование. Соответственно, вместо одних членов приходят другие, и это внутреннее решение того или иного парламента. Такая ситуация не может произойти посреди года, но в конце года — это абсолютно нормально, когда фракция или группа, которая выдвигает своего депутата, меняет его на другого по тем или иным политическим или другим причинам. Поэтому такая практика в ПАСЕ стандартна и никого не удивит. А вот то, что наши эксперты продолжают разглагольствовать, не имея никакого представления о том, что происходит действительно, вот это печально, потому что они вводят в заблуждение украинцев.
Согласитесь, что замена Надежды Савченко — это не просто замена рядового члена делегации, тут немного другое, особенный случай.
— Нет, не согласен, потому что Надежда Савченко была введена в ПАСЕ только для того, чтобы как можно проще вытащить ее из застенков Путина, именно для того, чтобы был рычаг давления на него. Этот рычаг был использован, и был использован по полной программе. Задача членства в ПАСЕ для Надежды было выполнено, в данный момент она не является пленницей. Все. Работа закончена в этом вопросе. А вот ставить того или иного члена парламента в состав делегации — это внутреннее решение парламента Украины, и фактически в это никто вмешиваться не будет из ПАСЕ.
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Вы говорите, что обновилась делегация. Кто еще из новых народных избранников попал в состав нашей делегации в ПАСЕ?
— Вместо Светы Залищук зашел Усов от БПП, и вместо Шпенова зашел Новинский.
По Новинскому — это больше политическое решение?
— Это чисто политическое решение. Оно обусловлено тем, что депутат, который представляет Украину в ПАСЕ, обладает иммунитетом, неприкосновенностью члена Парламентской ассамблеи Совета Европы. Именно эту защиту представил ему Оппоблок. Это их внутриполитическое решение. Интересно посмотреть, как Новинский будет ездить, что он будет говорить и насколько полноценно отстаивать интересы Украины или же чьи-то другие интересы он будет отстаивать.
Ранее председатель набсовета Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире ГС отметил, что политики ЕС в недоумении из-за Надежды Савченко и не могут понять, насколько она самостоятельный политик.