Дело не в Савченко, делегацию Украины в ПАСЕ переформатировали - Береза

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат Борислав Береза будет представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы вместо исключенной из делегации Надежды Савченко. Об этом сообщила народный депутат Анна Гопко.

Борислав Береза, который был заместителем Надежды Савченко, два года постоянно ездил в ПАСЕ. По словам Гопко, Береза будет представлять Украину и отстаивать интересы государства. Депутат также сообщила о том, что заместитель Березы на этой должности пока не назначен.

О том, чем будет заниматься народный депутат Украины Борислав Береза на новой должности, он лично рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы.

Вы будете занимать место Надежды Савченко?

— Я не буду занимать место Надежды Савченко. Надежда Савченко была внеквотно назначена ВР для того, чтобы достать ее из застенков Путина. В данный момент я был заместителем Надежды Савченко, а сама Савченко была основным членом. На весь тот период, который Надежда находилась в застенках Кремля, я ездил в ПАСЕ, выступал на сессиях, работал в комитетах, работал в самой Ассамблее. Поэтому говорить о том, что я вместо нее или как-то иначе… Произошло полностью переформатирование делегации Украины в ПАСЕ.

Мы опираемся на слова Анны Гопко.

— Она оговорилась, считайте, что она оговорилась.

Ваша работа изменится в качестве постоянного члена делегации Украины в ПАСЕ?

— На самом деле, различий практически нет. Придется и дальше работать, придется и дальше выполнять все те же функции, которые я и раньше выполнял, и дальше отстаивать интересы Украины, то есть здесь изменения качественные никакие не произойдут. Единственное, что поменялся статус.

Вы поддерживаете решение об исключении Савченко из делегации? Вы голосовали за это? РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог об исключении Савченко, законе об амнистии и будущем "ПриватБанка"

— Я не голосовал, потому что я болел. Я могу сказать, что считаю это решение абсолютно правильным. Я несколько раз говорил, что она путает свои интересы и интересы Украины, свои политические интересы и политические интересы Украины. Дело в том, что в Парламентской ассамблее нет каких-то партий, там мы все единая делегация. Там нет БПП, «Батькивщины», там нет «Народного фронта» или Радикальной партии, там нет «Самопомичи» или Оппоблока, там есть представители Украины, и мы все единой командой отрабатываем поставленную перед нами задачу. А Надежда диссонировала, она достаточно часто говорила вещи, которые не то, что не совпадали с нашей позицией, а полностью противопоставляла себя всей Украине. Поэтому было принято такое решение. Это решение абсолютно оправдано.

Часто эксперты и ряд политиков высказываются, что исключение Савченко из делегации ПАРЕ плохо скажется на имидже Украины.

— Хочу сразу объяснить. Каждый год парламентские делегации, которые представляют интересы своих стран в ПАСЕ, в них происходит переформатирование. Соответственно, вместо одних членов приходят другие, и это внутреннее решение того или иного парламента. Такая ситуация не может произойти посреди года, но в конце года — это абсолютно нормально, когда фракция или группа, которая выдвигает своего депутата, меняет его на другого по тем или иным политическим или другим причинам. Поэтому такая практика в ПАСЕ стандартна и никого не удивит. А вот то, что наши эксперты продолжают разглагольствовать, не имея никакого представления о том, что происходит действительно, вот это печально, потому что они вводят в заблуждение украинцев.

Согласитесь, что замена Надежды Савченко — это не просто замена рядового члена делегации, тут немного другое, особенный случай.

— Нет, не согласен, потому что Надежда Савченко была введена в ПАСЕ только для того, чтобы как можно проще вытащить ее из застенков Путина, именно для того, чтобы был рычаг давления на него. Этот рычаг был использован, и был использован по полной программе. Задача членства в ПАСЕ для Надежды было выполнено, в данный момент она не является пленницей. Все. Работа закончена в этом вопросе. А вот ставить того или иного члена парламента в состав делегации — это внутреннее решение парламента Украины, и фактически в это никто вмешиваться не будет из ПАСЕ.

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Вы говорите, что обновилась делегация. Кто еще из новых народных избранников попал в состав нашей делегации в ПАСЕ?

— Вместо Светы Залищук зашел Усов от БПП, и вместо Шпенова зашел Новинский.

По Новинскому — это больше политическое решение?

— Это чисто политическое решение. Оно обусловлено тем, что депутат, который представляет Украину в ПАСЕ, обладает иммунитетом, неприкосновенностью члена Парламентской ассамблеи Совета Европы. Именно эту защиту представил ему Оппоблок. Это их внутриполитическое решение. Интересно посмотреть, как Новинский будет ездить, что он будет говорить и насколько полноценно отстаивать интересы Украины или же чьи-то другие интересы он будет отстаивать.

Ранее председатель набсовета Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире ГС отметил, что политики ЕС в недоумении из-за Надежды Савченко и не могут понять, насколько она самостоятельный политик.