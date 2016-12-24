В понедельник Савченко представит общественную платформу "РУНА"

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 декабря, внефракционный народный депутат Надежда Савченко во время пресс-конференции представит общественную платформу "РУНА". Об этом депутат Савченко сообщила на своей странице в Facebook.

Конференция пройдет на тему "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики".

В ходе пресс-конференции будет представлена общественная платформа "РУНА": движение, реформы, революция украинского народа", — говорится в пресс-анонсе.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из украинской делегации в ПАСЕ. Соответствующее решение поддержали 237 парламентариев.