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В понедельник Савченко представит общественную платформу "РУНА"

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Согласно информации Савченко на странице в Facebook, конференция пройдет на тему "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики".
Надежда Савченко
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 декабря, внефракционный народный депутат Надежда Савченко  во время пресс-конференции представит общественную платформу "РУНА". Об этом депутат Савченко сообщила на своей странице в Facebook.

Надежда Савченко. Архивное фото
Украинское фото
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Конференция пройдет на тему "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики".

В ходе пресс-конференции будет представлена общественная платформа "РУНА": движение, реформы, революция украинского народа", — говорится в пресс-анонсе.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из украинской делегации в ПАСЕ. Соответствующее решение поддержали 237 парламентариев. 

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