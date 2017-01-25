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    Арьев: резолюция ПАСЕ по Украине - сбалансированная

    (обновлено: )7011
    Как заявил председатель постоянной украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев, в резолюции по Украине отмечен прогресс в реформах, критика за коррупцию.
    Владимир Арьев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине является сбалансированной, заявил председатель постоянной украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

    Олег Постернак
    Олег Постернак/Facebook
    Закон о госязыке — быть или не быть, резолюция ПАСЕ по Украине. Мнение эксперта

    "Отмечен прогресс в реформах, критика за коррупцию. Но самое главное, что наша делегация продемонстрировала единство, когда отражала атаки "друзей", которые хотели "засунуть" в текст представительство оккупированных территорий в ВР и изменение о декоммунизации. Против нас применили новую процедурную технологию. Но на каждую хитрую процедуру найдется процедурный болт. Поэтому отработали сильно и совместно", — написал Арьев.

    По словам политика, из минусов — надежда на то, что Украина примет изменения в Конституцию с учетом особого статуса ОРДЛО. Но это мягкая формулировка, а не императив.

    "В из явных плюсов — подтверждение признания российской агрессии в Донбассе", — добавил политик.

    Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине".

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