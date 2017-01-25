Арьев: резолюция ПАСЕ по Украине - сбалансированная

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине является сбалансированной, заявил председатель постоянной украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Отмечен прогресс в реформах, критика за коррупцию. Но самое главное, что наша делегация продемонстрировала единство, когда отражала атаки "друзей", которые хотели "засунуть" в текст представительство оккупированных территорий в ВР и изменение о декоммунизации. Против нас применили новую процедурную технологию. Но на каждую хитрую процедуру найдется процедурный болт. Поэтому отработали сильно и совместно", — написал Арьев.

По словам политика, из минусов — надежда на то, что Украина примет изменения в Конституцию с учетом особого статуса ОРДЛО. Но это мягкая формулировка, а не императив.

"В из явных плюсов — подтверждение признания российской агрессии в Донбассе", — добавил политик.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине".