ПАСЕ отказалась требовать от Киева выборов в Донбассе

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась от нормы, требующей от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на территориях, неподконтрольных Киеву, сообщает "Европейская правда".

Поправка, в которой содержалось такое требование, была предложена депутатом из Германии Андреем Гунько, и модифицирована докладчиком Акселем Фишером (оба – Германия, "Европейская народная партия").

Предлагалось утвердить норму о том, что "проблема непредставлености в Верховной Раде отдельных регионов Донецкой и Луганской областей должна быть решена как можно быстрее". Эта норма была поддержана подавляющим большинством голосов в профильном комитете и из-за этого была значительная вероятность поддержки в зале.

Как отмечает издание, "украинская делегация и несколько проукраинских депутатов воспользовались правилами ПАСЕ, согласно которому поправку, имеющую статус "устной", можно снять с рассмотрения, если во время ее рассмотрения не менее 10 депутатов будут против нее".

После этого предложение было автоматически отклонено. Начальное предложение Андрея Гунько также не набрало голосов.

В то же время делегат от Украины Елена Сотник ("Самопомич"), комментируя поправки в резолюцию на своей странице в Facebook, заявила: "Нас попытаются в очередной раз заставить выполнять "Минск" и принять поправки в Конституцию о специальном статусе Донбасса".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.