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    Политика

    Дискуссия по Украине в ПАСЕ без РФ смещена - немецкий депутат

    (обновлено: )44280
    Немецкий депутат Андрей Хунко, выступая на заседании сессии ПАСЕ, отметил, что заслушать необходимо все 47 членов Совета Европы, в том числе и Российскую Федерацию.
    Депутат фракции Левой партии в Бундестаге Андрей Хунко
    wikipedia

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Немецкий парламентарий Андрей Хунко считает, что дискуссия по проекту доклада "функционирование демократических институтов на Украине" смещена без российской делегации.

    Заседание ПАСЕ
    Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com
    РФ в ПАСЕ: патовая ситуация

    "Мы говорим сегодня об Украине. Дискуссия конечно всегда несколько смещена, потому что есть определенные вещи, которых не хватает в этой дискуссии",- сказал депутат, выступая в ходе дискуссии.

    "Мы говорим, что надо заслушать всех, все 47 членов Совета Европы должны присутствовать, здесь нет российской делегации, мы знаем, по каким причинам, и когда мы говорим об Украине, в этом проблемы" — отметил Хунко.

    ПАСЕ в 2014–2015 годах из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ делегация РФ покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы в целом. В этом году она также не направила документы для аккредитации.

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