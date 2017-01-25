Дискуссия по Украине в ПАСЕ без РФ смещена - немецкий депутат

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Немецкий парламентарий Андрей Хунко считает, что дискуссия по проекту доклада "функционирование демократических институтов на Украине" смещена без российской делегации.

"Мы говорим сегодня об Украине. Дискуссия конечно всегда несколько смещена, потому что есть определенные вещи, которых не хватает в этой дискуссии",- сказал депутат, выступая в ходе дискуссии.

"Мы говорим, что надо заслушать всех, все 47 членов Совета Европы должны присутствовать, здесь нет российской делегации, мы знаем, по каким причинам, и когда мы говорим об Украине, в этом проблемы" — отметил Хунко.

ПАСЕ в 2014–2015 годах из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ делегация РФ покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы в целом. В этом году она также не направила документы для аккредитации.