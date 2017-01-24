Закон о госязыке — быть или не быть, резолюция ПАСЕ по Украине. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В ВР зарегистрированы три законопроекта относительно государственного языка. Об этом написал в Facebook глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. В частности, он отметил, что все три закона — патриотические, конфликтной ситуации между авторскими коллективами нет, а спорные моменты касаются регулирования медиакультуры, книгоиздания, использования компьютерных программ.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила покушение на народного депутата Антона Геращенко.

В свою очередь, Геращенко заявил, что убить его хотели из-за активной гражданской позиции и деятельности сайта "Миротворец". После попытки покушения на свою жизнь народный депутат дал пресс-конференцию, где подчеркнул, что "попытка покушения является лишь одним из звеньев цепи работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации".

Эти и другие ключевые события понедельника, 23 января, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политтехнолог Олег Постернак.

О ЗАКОНОПРОЕКТАХ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

В Раде зарегистрированы три законопроекта относительно государственного языка. Почему именно сейчас появились эти законопроекты?

— Для меня также было сюрпризом, когда в медийном обществе начала обсуждаться и педалироваться тема о государственном языке.

Во-первых, понятно, что КСУ рассматривает вопрос о неконституционности уже существующего закона о государственной языковой политике, помним все этот пресловутый закон, "языковой майдан" 2013 года и т.п. Скорее всего, КСУ признает его неконституционным, очевидно, исходя из логики рассмотрения и т.д. И началась суета в парламентском комитете, среди некоторых парламентариев, и вдруг всплыли эти проекты.

Я хочу сказать, что российские телеканалы подняли по этому поводу шикарную шумиху, и, скорее всего, нас ожидает опять погружение в этот языковой баттл, и, кстати, инспирированный совершенно искусственно.

Как мне казалось в свое время, после Евромайдана 2013-2014 года, после тех жертв, жертв в АТО, где тема языка как таковая была приглушена и отодвинута на второстепенный, третьестепенный план и т.д. И наблюдалось некое спокойствие, равномерное отношение к этим вопросам, я бы даже сказал, что возник шанс на толерантную дискуссию. Но теперь, когда с подачи депутатов… кстати, там внушительный народный корпус авторский, представители практически всех фракций, и что делает возможность принятия этого закона более-менее вероятной.

Я думаю, что задача, глобальная задача многих депутатов, которые являются авторами этих законопроектов, — это отшлифованный гиперпатриотический пиар.

По накатанной схеме?

— Да. Скажите, пожалуйста, что нам сейчас мешает? У нас действует уже закон о языке, он у нас есть, рабочий, еще 1989 года. У нас есть Конституция… В чем потребность закона о государственном языке?

Во многих странах Европы потребности законодательного регулирования использования языка нет. И, кстати, в той же Европе, к которой мы так стремимся, действует пресловутая хартия региональных языков, которая на максимально мультикультурном, мультиязыковом и мультинациональном уровне предусматривает всестороннее развитие разнообразных языков.

Но нам мало проблем, мы должны искусственно формировать конфликтогенную повестку дня, и, кстати, я думаю, что украинский парламент в новую сессию с удовольствием войдет как раз с языковой повесткой.

Для чего применяется эта политтехнология?

— Если смотреть это как на чистый пиар, то наверняка это попытка продолжить эту эмоциональную нагревательную тенденцию в политической украинской среде, потому что как таковых тем осталось мало: тарифы все проглотили, реакции даже на декабрьские платежки почти никакой, потребность протеста – минимальна.

А вот такие вещи, как язык, они касаются не только вопросов идеологии, вопросов идеи, они более цепляют людей. И многие политические силы, возможно, естественно, остро нуждаются в электоральных бонусах, но, я думаю, что максимум 5-10% — на что они могут рассчитывать.

Три законопроекта о государственном языке будут анализироваться, изучаться профильным комитетом, и будет консенсусный вариант вынесен в парламент. Голоса найдутся?

— Насколько сейчас поговаривают в парламентских кулуарах и экспертном сообществе, голосов пока за основной законопроект, который попал в сеть, пока нет. Работа с депутатскими группами и депутатскими контролерами пакетов депутатский акций, назовем это так, она, конечно, будет проводиться.

Я думаю, когда появится согласованный вариант законопроекта, если он появится, очевидно, инициатором является Княжицкий — этой большой колоссальной работы, то, возможно, парламент выйдет на уровень согласования.

Я не исключаю, что этот закон обменяют на какой-то более принципиальный закон. Надо будет посмотреть, кто будет являться главным бонусополучателем от этого закона. Мне так кажется, будет попытка вырвать все электоральные успехи у фракции «Народного фронта», которая захочет в который раз продемонстрировать свою ультрапатриотичность на фоне аналогичных заявлений Турчинова или Авакова, которые будут в победной реляции вдоль всего…

О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УБИЙСТВА АНТОНА ГЕРАЩЕНКО

СБУ предотвратила теракт против Антона Геращенко. Геращенко на брифинге заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета планировали одним центром в РФ. Как вы прокомментируете такое заявление?

— Во-первых, хочу отметить, что наша СБУ все-таки работает, и давайте похвалим ее за хорошую предупредительную работу.

Вопрос второй. Честно говоря, у меня было большое сомнение: зачем было связывать пресечение этого теракта с Шереметом и действительно ли у следствия есть подтверждение этому. Я склоняюсь к мысли, что мы должны анализировать факты, а не домыслы, пускай такого внушительного человека, как Антон Геращенко.

В-третьих, если говорить о цели этого акта и этой диверсии, то если мы допускаем, что все руководилось с диверсионного туристического центра на территории РФ, то цель, безусловно — волна дестабилизации. Если бы был летальный случай, то цель – запугать депутатский корпус, показать, что соседние спецслужбы и потенциальные террористы имеют возможность осуществлять такие теракты в центре столицы, что украинская власть слаба и не может защитить даже своих депутатов, значит, она не может защитить и простых людей. То есть цель этой операции фундаментальная – подорвать основу способности власти к самозащите и защите своего народа и в целом сформировать такой негативный концепт, который можно легко эксплуатировать дальше, тезис о том, что Украина – оазис нестабильности, оазис бардака, оазис криминогенности. Этого не произошло.

Почему именно Геращенко?

— Во-первых, он более агрессивный в отношении комментирования ситуации в РФ.

Разве один он?

— Он наиболее публичная персона, он близко к власти.

Если это один центр, почему на Геращенко предотвратили покушение, а на Шеремета нет? Мы можем говорить об эффективности СБУ?

— Тут еще вопрос о Нацполиции всплыл, если вы помните обстоятельства того ужасного взрыва. Я думаю, что тогда наши правоохранительные органы сделали выводы в отношении безопасности в столице и т.д. Я надеюсь, что эти выводы сработали как раз в ситуации с Геращенко.

О РАССЛЕДОВАНИИ УКЛОНЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Опубликовали имена девяти народных депутатов, уплату налогов которыми поручили проверить ГФС. Каковы ваши ожидания от этой проверки?

— Во-первых, вопрос к списку. Наверняка к этим девяти стоит добавить еще приличную сотню, которых нужно было бы проверить, потому что опять-таки избирательность наверняка есть в высших эшелонах власти, генпрокурор никогда бы, не посоветовавшись с определенными людьми, не начал бы этот процесс проверки у ГФС.

Во-вторых, я не думаю, что будет развитие этого дела. Во-первых, депутат составляет электронную декларацию, как правило, со своим юристом и бухгалтером. И наверняка для хорошего юриста и бухгалтера задача будет максимально отшлифовать электронную декларацию по всем суммам, по каждой копейке. Разве что, если где-то бухгалтер и юрист упустили по своей невнимательности или по чьей-то просьбе, то тогда будет развитие этого дела.

В-третьих, мы должны понимать, что это все ново для нашей страны, но все абсолютно является новацией и для наших правоохранительных органов. Конечно же, Юрию Витальевичу (Луценко) нужен запасной козырь демонстрации эффективности, если не получится с его громкими делами против Януковича, Ефремова и прочих. Он же должен отчитаться перед украинским народом, вот ГПУ сделала это, и может похвастаться. Я думаю, именно из этих соображений вся эта тема подымается.

Может ли получиться так, что в интересах отдельных силовых ведомств или отдельных кругов влияния, финансово-промышленных групп, в этом списке от ГПУ проверят только некоторых нардепов?

— Абсолютно. Мы же должны понимать, что живем в государстве, где поведение правящей верхушки имеет закрытый характер. Мы мало что понимаем, не знаем, что же у них в кабинетах на Банковой происходит, и не только на Банковой.

Во-первых, там Рыбалка и Лоховой присутствуют, это депутаты РПЛ, естественно, наверняка, власть уже начала работу по корректировке позиций этой фракции при голосовании нужных законопроектов. Значит, у власти есть стратегический интерес к этому.

А вот самое интересное начнется, когда начнется вторая волна электронного декларирования, когда будут депутаты местных советов активно декларировать, работники госпредприятий. И тогда у Банковой будет слишком велико искушение использовать этот инструментарий для формирования нужной кадровой позиции в преддверии стратегических будущих избирательных кампаний.

О РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО УКРАИНЕ

Депутаты Совета Европы представили доклад, в котором они назвали разветвленную коррупцию главной проблемой Украины. В документе говорится, что долгое отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией, а именно – судебных процессов и тюремных сроков коррупционерам может уменьшить эффект от реформ власти и подорвать доверие в политическую и юридическую систему в целом. Что значит такая резолюция?

— Я не открою секрет, если скажу, что МИД и некоторые службы Администрации президента периодически борются за вот эти тезисы, озвученные с уст разных западных политиков и т.д.

Например, если вы проанализируете за последние пару месяцев риторику Байдена и Меркель, то они хвалят Украину за определенные изменения, которые коренным образом меняют политическую и экономическую атмосферу в Украине. И когда на заседании ПАСЕ всплывает тезис о том, что в Украине проблема с коррупцией остается важнейшей и основополагающей, разветвленной, то я начинаю понимать, что финальный тезис будет зависеть от того, насколько украинская дипломатия, Администрация президента сможет поработать с участником, имеющим отношение к составлению финального проекта резолюции.

Резолюция — это показательный манифест, который указывает, есть реформы в Украине или нет реформ. ПАСЕ, вообще, инструмент крайне консервативный, возможно, даже декоративный. ОБСЕ, ПАСЕ, ООН – я, честно говоря, вижу в этих организация сейчас очень и очень декоративную роль, как реальных участников политического, геополитического, геоэкономического процесса.

Для нас зафиксированы ненужные тезисы – это резолюция ПАСЕ, безусловно, так оно и есть. Но вопрос субъективный. Деструктивная коррупция – вроде мы боремся, вроде созданы необходимые правоохранительные органы, вроде весь потенциал, желание власти брошены на это, но, с другой стороны, результаты фактически нулевые, а если не нулевые, то с одной десятой, одной сотой успеха и эффективности.

Георгия Логвинского назначили от украинской делегации в ПАСЕ вице-президентом Совета Европы…

— Это чисто технически. Я понимаю, что там идет механизм постоянной ротации и т.д. Если наши люди должны формировать повестку и, в том числе, учиться формировать и европейскую повестку, чтобы не получилось как с последним голосованием по Израилю.

Иногда, в нашем случае, следует воздерживаться, ибо есть интерес наш, а есть интерес, формированный другими государствами, который продвигается через Украину.

О ПРОТЕСТАХ ПРОТИВ ТРАМПА В США

Трамп в Twitter написал: "Наблюдал за протестами, но думал о том, что у нас только что прошли выборы. Почему эти люди не голосовали? А знаменитости только ухудшают ситуацию".

— Трампу очень выгодны эти протесты. Во-первых, они вряд ли к чему-то приведут, но интенсивность их, действительно, зашкаливает и вызывает сравнение с предыдущими протестами – такого в Америке не было.

Трампу выгодно продемонстрировать, когда эти протесты пойдут на спад, основной эмоциональный разряд произойдет, а, значит, он получает свободный карт-бланш для начала своей деятельности, не опасаясь внутриполитического протеста. Поэтому эти протесты будут на руку Трампу. Он выйдет из них спокойно и начнет формировать собственную политическую линию.

То есть ему это сыграет на руку?

— Может сформироваться мнение, что женщины не поддерживают Трампа, но если брать электоральную статистику, то у Трампа значительный процент поддержки женского электората.

Ранее правозащитник Виктор Чевгуз в эфире "ГС" объяснил, почему активная деятельность Антона Геращенко действительно могла спровоцировать попытку его убийства.

Напомним, глава Общественного люстрационного комитета Александра Дрик в эфире "ГС" заявила, что НАПК не является самостоятельным органом, и его могут использовать для политической расправы, заставив проверять декларации конкретных чиновников.