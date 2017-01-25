Осквернение могил. Вандализм на польском военном кладбище в Киеве

Пока неустановленные вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища. Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с актом вандализма.

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Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

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Польское военное кладбище в Быковне (поселок в черте Киева) было создано в 2011-2012 годах. В братских могилах здесь захоронены почти 3 500 польских граждан — жертв Катынского расстрела, убитых в 1940 году.

Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув избили украинских студентов.