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    Осквернение могил. Вандализм на польском военном кладбище в Киеве

    Тема:

    Бунт оппозиции. Акции протеста в Польше (36)

    (обновлено: )108
    Вандализм в мемориальном комплексе Быковнянские могилы в Днепровском районе Киева
    Осквернение польского военного кладбища
    Осквернение польского военного кладбища
    Вандализм в мемориальном комплексе Быковнянские могилы в Киеве
    Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбище
    Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбище
    Вандализм в мемориальном комплексе Быковнянские могилы в Днепровском районе Киева
    Вандализм в мемориальном комплексе "Быковнянские могилы" в Днепровском районе Киева
    Facebook Владимира Вятровича
    Осквернение польского военного кладбища
    Осквернение польского военного кладбища в Киеве
    Facebook Владимира Вятровича
    Осквернение польского военного кладбища
    Осквернение польского военного кладбища
    Facebook Владимира Вятровича
    Вандализм в мемориальном комплексе Быковнянские могилы в Киеве
    Вандализм в мемориальном комплексе "Быковнянские могилы" в Киеве
    Facebook Владимира Вятровича
    Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбище
    Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбище
    facebook.com/volodymyr.viatrovych
    Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбище
    Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбище
    facebook.com/volodymyr.viatrovych

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    Вандализм в мемориальном комплексе "Быковнянские могилы" в Днепровском районе Киева

    Пока неустановленные вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища. Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с актом вандализма.

    Читайте также: Время раздавать камни. Украина между нацизмом и патриотизмом

    Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

    Смотрите также: Избиение украинских студентов в Польше: комментарий генконсула в Люблине

    Польское военное кладбище в Быковне (поселок в черте Киева) было создано в 2011-2012 годах. В братских могилах здесь захоронены почти 3 500 польских граждан — жертв Катынского расстрела, убитых в 1940 году.

    Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув избили украинских студентов.

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