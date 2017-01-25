Львову грозит вспышка кишечной инфекции из-за мусора - власти

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Львову грозит вспышка кишечной инфекции из-за невывезенного мусора после повышения температуры, заявил начальник управления здравоохранения во Львове Владимир Зуб.

"Пока держится низкая температура, эпидемиологические риски инфекционных заболеваний на территории города являются низкими. Когда температура будет выше +8 по Цельсию, существенно могут возрасти риски возникновения инфекционных заболеваний. Существует риск увеличения количества грызунов", — заявил Зуб в комментарии телеканалу "112 Украина".

Читайте также: Как Геращенко попал в скандал, а потом оскандалился еще больше

Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.

Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.

Читайте также: Во Львове уже не знают, куда девать мусор и Садового

На днях мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.