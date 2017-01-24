Гройсман: правительство готово помочь Львову с мусором

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Правительство готово помочь Львову в урегулировании ситуации с мусором, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на совещании с участием вице-премьер-министра Владимира Кистиона и председателя Львовской облгосадминистрации Олега Синютки, информирует сайт Кабмина.

По словам Гройсмана, решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов относится к компетенции городской власти, но правительство готово оказать всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать этот вопрос.

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"Я считаю, что Львов должен быть чистым. Это зона ответственности городского головы лично, а также городского совета. Но мы уже видим не одну неделю, месяц, а, наверное, и год, что системно проблема твердых бытовых отходов в таком прекрасном городе как Львов не решается", — подчеркнул Гройсман.

Также он отметил, что в городском бюджете Львова в результате финансовой децентрализации есть достаточно ресурсов, необходимых для урегулирования проблемы. По его словам, в 2017 году бюджет развития города составит 1 млрд 800 млн грн.

"С такими деньгами не решать проблему, я считаю, просто недопустимо", — подчеркнул Гройсман.

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По итогам встречи премьер-министр поручил председателю ОГА провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которой найти решение по обеспечению улучшения ситуации.

Ранее сообщалось, что в Сумской области тайно были выгружены 15 грузовиков со львовским мусором.

Также сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовый ранее написал обращение к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать мусор из украинского города.