Во Львове уже не знают, куда девать мусор и Садового

РИА Новости Украина

Во Львове создан оперативный штаб по урегулированию ситуации с вывозом твердых бытовых отходов. Как отметил городской председатель Львова Андрей Садовый, ситуация сложная. Двое из перевозчиков некуда вывозить мусор. Всего на сегодня ориентировочно 20% контейнерных площадок по городу является переполнены, пишет "Поступ".

"Есть проблема, потому что физически некуда вывозить мусор. Только что меня проинформировали, что одну машину с нашим мусором вновь остановили в Житомирской области, без всяких объяснений. Непростая ситуация. Сегодня работает оперативный штаб. Две фирмы, которые вывозят мусор, не справляются со своей работой. Четыре компании стараются, вывозят", – цитирует Андрея Садового пресс-служба Львовского горсовета.

Поэтому мэр напомнил, что в конце января истекает срок подачи заявок по перевозкам на этот год. Все, кто хочет участвовать в этом конкурсе, могут принять участие.

"Мы готовы приглашать тех, кто будет предоставлять лучшие услуги. Мы увидели качество работы компании, выигравшей право предоставлять услуги в центральной части города, где завезены современные контейнерные площадки. У меня нет замечаний к этой компании, они ежедневно качественно вывозят", — отметил мэр Львова.

"Ситуация сложная, но решение мы будем принимать совместно с громадой. Когда по представлению прокуратуры суд принимает решение запретить использовать Грибовицкий полигон, а других полигонов, к сожалению, нет, которые готовы бы были с нами работать, а те, что есть, находятся под постоянным давлением, — это чрезвычайная ситуация… Мы находимся в периоде предчрезвычайной ситуации в городе", — добавил Андрей Садовый.

По словам городского головы, по состоянию на сейчас более 20% площадок для мусора в городе переполнены.

"Будем делать все возможное, чтобы ситуацию исправлять", — заверил городской голова Львова Андрей Садовый.

Между тем во Львове стартует разработка стратегии обращения с ТБО на следующие пять лет. Привлекать к этому международных экспертов, а также специалистов из городов-партнеров.

"Уже на следующей неделе во Львов приедут представители польских городов-партнеров. Это чиновники и эксперты, которые занимаются обращением с отходами. Мы сможем перенять их опыт", – отметил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

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К участию в разработке стратегии во Львове приглашают всех желающих. Ведь ежегодно в городе производят более 200 000 тонн мусора. То есть на каждого жителя в среднем приходится около 280 кг ТБО в год.

Чтобы уменьшить объем отходов, Львов приобщается к европейским городам, которые задекларировали движение в направлении "Zero waste" ("ноль отходов"). Речь идет о переходе от управления отходами к управлению ресурсами, что способствует экономическому и социальному развитию. Поэтому в приоритете – мероприятия по предотвращению образования отходов, раздельный сбор мусора и повторное использование отходов. Эта концепция и будет основой Стратегии обращения с отходами на 2017-2022 годы.

Одна из задач стратегии – уменьшить хотя бы на треть количество отходов, которые нужно захоранивать. И здесь прежде всего надо научить жителей производить как можно меньше отходов.

"Не просто понимать, что там пластик, бумага, а очень прицельно — откуда и в каких процессах образуются эти отходы. Следующий шаг — мы поощрить в городе переиспользования вещей, ремонт вещей. И здесь опять же одним из важных показателей должно быть процент вторсырья, которая собирается в городе", – пояснила консультант по вопросам устойчивого развития Ирина Миронова.

Львов должен стать первым городом Украины, который присоединится к сообществу прогрессивных городов мира.

"План действий будет базироваться на европейском обращении с отходами. Стратегия будет охватывать рекламу уменьшения количества отходов, их сортировки и переработки, создание условий для эффективного сортировки мусора, образование для различных групп населения, работу с бизнесом и экономические стимулы", – добавила Ирина Миронова.

В то же время стало известно, что чешская компания SMS CZ s. r. o. намерена построить на Львовщине мусоросжигательный завод. Планируется, что завод будет сжигать около 300 тыс. Тонн бытовых отходов в год. Об этом шла речь 17 января, во время встречи с руководством Львовской облгосадминистрации, передает пресс-служба ОГА.

Представитель компании Петр Юрса отметил, что для финансирования этого проекта привлекут датский инвестиционный фонд.

"Сжигание одной тонны мусора, по предварительным расчетам, будет стоить 30-40 евро за тонну", – пояснил Петр Юрса.

Стороны обсудили возможность подписания трехстороннего договора между Львовщиной, компанией SMS CZ s.r.o. и датским фондом на финансирование разработки соответствующего проекта.

Чешская компания SMS CZ s. r. o. занимается производством оборудования в области экологии, в частности для переработки твердых бытовых отходов.

Отметим, что 10 декабря 2016 стартовал открытый конкурс на строительство и эксплуатацию мусороперерабатывающего завода. А 10 ноября Львовский ОГА определила три участка для строительства мусороперерабатывающего завода. Уже к концу прошлого года за строительство мусороперерабатывающих заводов на Львовщине конкурировали два десятка компаний.

Между тем в течение двух дней — 20 и 21 января — львовяне смогут бесплатно сдать на утилизацию отработанную бытовую технику. Об этом сообщили в городском управлении экологии и ландшафтного планирования.

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20 января с 12:00 до 14:00 сбор будет проходить на площади перед памятником Ивану Франко (ул. Университетская, 1), а 21 декабря в то же время — в Лычаковской РА (ул. Левицкого, 67).

Приносить можно электрическую и электронную бытовую технику, в частности отработанные холодильники, телевизоры, стиральные и посудомоечные машины, компьютеры, принтеры, чайники и т.д.

Сбор будет осуществлять ООО "Экотех-Украина".

Кроме того, львовяне смогут сдать елки в специальные пункты сбора для дальнейшей утилизации.

Приносить деревья можно будет в течение двух дней. В пятницу и субботу. Пункты будут действовать в шести районах Львова.

"Использованная елка имеет свою вторичную пригодность — это как использованный ресурс, который очень хорошо подсох в комнате и может очень хорошо отдать свое тепло в полезных целях", — пояснил начальник городского управления экологии Андрей Галушка.

В городском совете призывают не выбрасывать елки в мусор, ведь деревья служить качественным топливом для обогрева теплиц.

По материалам ZAXID.NET.