Вонючая проблема. Львовский мусор поедет в Польшу?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Мусорный коллапс

На днях на брифинге мэр Львова Андрей Садовый выступил с резонансным заявлением. Он пожаловался, что накапливание мусора грозит Львову экологической катастрофой, может вызвать эпидемию инфекционных болезней, а также привести к заражению сточных вод.

По его словам, город уже восемь месяцев находится в мусорной блокаде, так как все полигоны Украины отказались принимать львовский мусор. Садовый отметил, что часто грузовики с львовским мусором в других областях останавливает полиция и сопровождает назад во Львов, чтобы они не могли выгрузить отходы на полигонах.

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При этом мэр резко раскритиковал государственную власть, обвинив в полном игнорировании кризиса и в откровенном саботаже.

"Неделю ни Кабмин, ни областная власть не могут созвать по просьбе города комиссии по чрезвычайным ситуациям. При этом блокада Львова только усиливается. На сегодня 35% городских площадок перегружены объемом ТБО за несколько недель. Все полигоны, на которые мы временно возили ТБО из города, в течение нескольких дней организовано закрывают нам доступ", — подчеркнул Садовый.

Тем временем, 19 января, мусорный вопрос привел даже к потасовке прямо в здании Львовского горсовета. Депутаты 38-ю голосами приняли решение об организации мусороперерабатывающего пункта в каждом районе города и пригородах. Однако жителей села Рясное, отведенного под дислокацию пункта прессования мусора, такие перспективы не устроили.

Обращение к Польше

Во вторник, 24 января, СМИ сообщили, что мэр Львова Андрей Садовый написал обращение к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать мусор из украинского города.

"Имеют место случаи задержки вывоза мусора из города. Все больше коммунальных свалок других городов Украины отказываются принимать мусор из Львова. Ситуация очень напряженная, потому что накопление большого количества отходов в городе может вызвать эпидемию инфекционных болезней, а также может привести к заражению сточных вод", – объяснил он свою просьбу.

Однако не все так просто. Ведь Люблин не может сам принять решение. Городским властям нужно проконсультироваться с Главным инспекторатом охраны окружающей среды (GIOS). А GIOS для вывоза мусора из Львова в Польшу нужны официальные обращения от властей Украины, в частности от Министерства экологии и природных ресурсов.

Ранее Садовый уже не раз допускал, что в случае, если полигоны на территории Украины не будут принимать львовский мусор, его будут вывозить за границу, в частности — в Польшу. Он сообщал, что разговаривал об этом с представителями городов-партнеров, но не уточнял к каким городам обращался. Напомним, к польским городам-партнерам Львова принадлежат Вроцлав, Жешув, Краков, Лодзь, Люблин, Перемышль.

Дипломатический скандал

Перед этим 17 января мэр Перемышля Роберт Хома заявлял, что к нему за помощью в вывозе мусора обращался Садовый, но визит во Львов не состоялся, так как СБУ запретила ему въезд в Украину на 5 лет.

Сам мэр узнал о запрете уже оказавшись на границе — в Украину он ехал по приглашению польского консула во Львове. Спустя несколько часов Роберт Хома собрал пресс-конференцию, во время которой назвал событие "беспрецедентным".

"Это беспрецедентное событие. Через полчаса ожидания меня завернули с границы и сообщили, что я не могу въехать в Украину. Так решила Служба безопасности Украины в письме, изданном 29 декабря прошлого года", — комментировал запрет Хома.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская объясняла, что основанием для решения стала "систематическая антиукраинская деятельность и поддержка антиукраинских движений".

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Речь идет об инциденте, который произошел 10 декабря 2016 года во время "Марша орлят перемышльских и львовских", который проходил под патронатом Роберта Хомы. Участники марша возле здания Украинского народного центра скандировали "Смерть украинцам".

Сам Хома назвал тогда этот выкрик "позорным". "Об указанных событиях во время марша я узнал из СМИ, соцсетей. Я разделяю вашу обеспокоенность, особенно потому, что я лично принимал участие в марше и не слышал возглас, который должен был прозвучать во время марша около украинского Народного дома", – написал Хома в письме генконсулу Украины в Люблине Василию Павлюку.