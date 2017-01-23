Мусорный коллапс во Львове. Садовый обвинил Кабмин в бездействии

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Мэр Львова Андрей Садовый возмущен бездействием правительства в ситуации с вывозом мусора из областного центра.

По словам градоначальника, Кабмин и областная власть неделю не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.

"Блокада Львова только усиливается. На сегодня 35% городских площадок перегружены объемом твердых бытовых отходов (ТБО), который скопился за несколько недель. Все полигоны, на которые мы временно возили ТБО из города, в течение нескольких дней организовано закрывают нам доступ", — написал Садовый на своей странице на Facebook.

Он добавил, что пока получал предложения помощи только от мэров польских городов и международных организаций.

Ранее мэр города заявил, что ситуация с мусором во Львове сложная, более 20% контейнерных площадок переполнены. В городе создали оперативный штаб для решения проблемы с вывозом мусора.

Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.

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Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.