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    Во Львовской области задержали группу лиц, готовивших теракты

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (331)

    (обновлено: )22001
    По данным прокуратуры Львовской области, группа лиц из пяти человек планировали серию взрывов на железнодорожных путях в пределах города Львова и Львовской области. Также шла речь о захвате госучреждений.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Четверо подозреваемых в подготовке терактов с целью насильственного захвата государственной власти задержаны во Львовской области, задержанные планировали совершить серию взрывов, сообщила спикер прокуратуры региона Марьяна Гайовская.

    Взрыв в столичной многоэтажке: кадры с места ЧП. Видео
    112 Украина/Youtube
    Последствия взрыва в столичной многоэтажке

    Она уточнила, что изначально в группу входило пять человек, которые планировали несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города Львова и Львовской области.

    "Кроме этого, планировали также захватить государственные учреждения в районах Львовской области, которые расположены в горной и лесистой местности. Для этого они планировали собрать хотя бы 100 человек, обеспечить их финансово, оружием. Они собирали информацию, где можно получить такое ​​незаконное оружие. После этого планировали захватывать государственные учреждения", — цитирует Гайовскую "112 Украина".

    Спикер прокуратуры отметила, что четыре участника группы задержаны, в ближайшее время троих ждет суд, в отношении одного фигуранта есть обвинительное решение суда.

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    Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что спецслужба предотвратила покушение на депутата Рады Антона Геращенко,. По словам главы СБУ, двое подозреваемых в исполнении покушения задержаны, они являются ранее судимыми гражданами Украины. Преступление планировалось с применением самодельного взрывного устройства. Позднее Геращенко сообщил, что покушение на него готовили в России.

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